WWE - Départ de John Cena : «Ça a tout de suite fonctionné...» Le message venu de l’AEW !

A 48 ans, John Cena va bientôt se retirer des rings après sa tournée d’adieu à la WWE. La star américaine a pu retrouver certains de ses anciens rivaux depuis janvier mais n’aura pas l’occasion d’affronter Edge avant la fin de l’année, le Canadien étant désormais sous contrat avec l’AEW, la compagnie concurrente. Cela n’a pas empêché Cena de lui faire un clin d’œil, auquel a répondu le Canadien.

L’heure de la fin approche pour John Cena . Dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), la star du catch va disputer l’un de ses derniers combats à la WWE face à Brock Lesnar lors de Wrestlepalooza , un show important pour l’organisation reine de la discipline puisqu’il s'agit du premier à être diffusé sur ESPN aux États-Unis.

Après Randy Orton , CM Punk ou encore Logan Paul , dans un match spectaculaire survenu à Paris le mois dernier, Brock Lesnar voit son nom s’ajouter à la liste des derniers adversaires de John Cena avant sa retraite en décembre prochain. Rival historique de l’ancien champion du monde, Adam Copeland , connu en tant qu’ Edge à la WWE , n’en fera pas partie, lui qui a rejoint la concurrence en 2023.

« Dès le premier jour, ça a tout de suite fonctionné entre nous »

S’il ne peut pas affronter Edge, désormais à l’AEW, John Cena a tenu à lui rendre hommage en utilisant sa prise fétiche, le spear, lors de son match face à Sami Zayn le 5 septembre dernier, répétant également les mimiques effectuées par le Canadien avant de passer à l’action. « C'est super marrant, a réagi Adam Copeland, interrogé par The Score. John et moi sommes deux gars qui se sont rencontrés au bon moment. Il avait besoin d'un méchant, et j'avais besoin d'un gentil. Ça a tout de suite fonctionné. On ne sait jamais quand quelque chose va fonctionner. »

La rivalité entre John Cena et Edge reste à ce jour l’une des plus grandes de l’histoire récentes de la WWE, avec plusieurs matchs marquants. « Dès le premier jour, ça a tout de suite fonctionné entre nous. Et je pense que c'était parce que nos personnages étaient diamétralement opposés. Je savais ce qu'on attendait de moi et lui aussi. Je pense que nous étions deux gars disposés à faire ce qu'il fallait pour que nous réussissions tous les deux. John était déjà bien parti, mais j'ai l'impression que c'est notre angle qui l'a vraiment propulsé au sommet et qui m'a propulsé dans le main event. Je repenserai toujours avec émotion à cette période, à ce que nous avons accompli et au plaisir que nous avons eu », explique Adam Copeland.