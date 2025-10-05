«J'ai décidé de prendre ma retraite» : Coup de théâtre à la WWE, une star du catch annonce son départ après John Cena

Le monde du catch va prochainement voir partir John Cena, disputant son dernier match à la WWE en décembre. Mais un autre grand nom de la compagnie a également décidé de se retirer en la personne d’AJ Styles. À bientôt 49 ans, l’Américain a annoncé qu’il prendra sa retraite en 2026.
A 48 ans, John Cena s’apprête à tirer sa révérence. Déjà éloignée du monde du catch ces dernières années, la star américaine a fait son retour à la WWE pour une tournée d’adieu de douze mois, prenant fin en décembre prochain. Alors que son ultime adversaire n’a pas encore été révélé, l’ancien champion du monde affrontera d’abord AJ Styles le 11 octobre prochain à l’occasion du show Crown Jewel, du côté de Perth en Australie. Un autre gros nom de la WWE qui va également s’éloigner prochainement…
AJ Styles annonce sa retraite
Récemment interrogé par Tokyo Sports, AJ Styles a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière en 2026, à l’aube de ses 50 ans. « Je participerai probablement à WrestleMania, mais ce n'est pas encore confirmé. Les détails ne sont pas encore fixés, mais je prendrai ma retraite l'année prochaine, c’est certain », a indiqué celui qui brille à la WWE depuis janvier 2016, après être devenu l’un des meilleurs catcheurs de la planète à la TNA puis à la NJPW (Japon).
« Je ne veux pas que les fans voient un 'AJ Styles' qui ne soit pas à la hauteur »
AJ Styles souhaite sortir par la grande porte, et éviter de faire l’année de trop sur un ring. « Je ne veux pas que les fans voient un 'AJ Styles' qui ne soit pas à la hauteur. C'est la raison principale. J'ai décidé de prendre ma retraite avant que mon corps ne me lâche », explique l’Américain, qui fera partie des stars de la WWE en déplacement au Japon pour deux dates (les 17 et 18 octobre) au Ryogoku Kokugikan de Tokyo. « Je suis vraiment excité. Ce sera probablement mon dernier match au Japon, donc j'attends cela avec impatience », ajoute celui qui a hâte de revenir au pays du Soleil Levant : « C'est mon lieu préféré au monde. Je donnerai tout sur le ring. Si je peux gagner le respect des fans japonais, ils continueront à m'acclamer. C'est pour cela que je viens au Japon à chaque fois ». Interrogé en exclusivité l’année dernière, AJ Styles avait affiché le souhait de disputer son ultime combat à la WWE : « Je veux terminer ma carrière ici. Quand je partirai, j'aimerais être ici, à la WWE ».