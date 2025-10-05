«J'ai décidé de prendre ma retraite» : Coup de théâtre à la WWE, une star du catch annonce son départ après John Cena

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde du catch va prochainement voir partir John Cena, disputant son dernier match à la WWE en décembre. Mais un autre grand nom de la compagnie a également décidé de se retirer en la personne d’AJ Styles. À bientôt 49 ans, l’Américain a annoncé qu’il prendra sa retraite en 2026.

A 48 ans, John Cena s’apprête à tirer sa révérence. Déjà éloignée du monde du catch ces dernières années, la star américaine a fait son retour à la WWE pour une tournée d’adieu de douze mois, prenant fin en décembre prochain. Alors que son ultime adversaire n’a pas encore été révélé, l’ancien champion du monde affrontera d’abord AJ Styles le 11 octobre prochain à l’occasion du show Crown Jewel, du côté de Perth en Australie. Un autre gros nom de la WWE qui va également s’éloigner prochainement…

AJ Styles annonce sa retraite Récemment interrogé par Tokyo Sports, AJ Styles a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière en 2026, à l’aube de ses 50 ans. « Je participerai probablement à WrestleMania, mais ce n'est pas encore confirmé. Les détails ne sont pas encore fixés, mais je prendrai ma retraite l'année prochaine, c’est certain », a indiqué celui qui brille à la WWE depuis janvier 2016, après être devenu l’un des meilleurs catcheurs de la planète à la TNA puis à la NJPW (Japon).