WWE - Retraite de John Cena : Le match que personne n’avait vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE s'apprête à tourner une page importante de son histoire avec le dernier match de John Cena, prévu le 13 décembre à Washington, lors d’un épisode spécial des Saturday Night's Main Event. Alors que l'adversaire de la star américaine n’a pas encore été révélé, les spéculations vont bon train. Mark Henry mise sur Joe Hendry, un choix loin de faire l’unanimité.

On connaît le lieu, la date, et le nom de l’événement pour le dernier match de John Cena à la WWE, mais pas encore l’identité de l’adversaire. Cette semaine, l’organisation reine du catch a confirmé que l’ultime apparition de la star américaine sur un ring aura lieu le 13 décembre prochain, du côté de la Capital One Arena de Washington, lors d’un épisode spécial des Saturday Night's Main Event. Les paris sont désormais ouverts pour deviner l’heureux chanceux qui aura le droit de clôturer la carrière de la légende américaine, et chacun y va de son idée.

« Je veux que ce soit Joe Hendry » Ancien champion à la WWE, Mark Henry a partagé un avis loin de faire l’unanimité chez les fans de catch. « Je veux que ce soit Joe Hendry », a-t-il lancé auprès de TMZ. A 37 ans, l’Écossais a vu sa cote de popularité grimper en flèche au fil des mois, lui permettant d’apparaître à plusieurs reprises au sein de la compagnie, et ce malgré son engagement à la TNA. Suffisant néanmoins pour le placer comme dernier adversaire de John Cena ?