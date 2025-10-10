The Rock : Le pire arrive pour son «tout dernier match» de catch à la WWE

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dwayne Johnson, star du cinéma mais également figure importante du catch, a vécu un véritable cauchemar dans ce qu’il considérait comme son dernier match à la WWE. Face à John Cena en 2013, The Rock a subi de graves blessures mais a tenu à terminer le combat pour des raisons personnelles et symboliques.

Superstar du cinéma américain, Dwayne Johnson s’est fait connaître du grand public dans le monde du catch, sous le nom de ‘ The Rock ’, du côté de la WWE . Une passion qui ne l’a jamais quitté comme on a pu le constater en 2012, avec un retour sur le ring pour affronter John Cena . Vainqueur du choc, une revanche entre les deux stars américaines aura lieu l’année suivante, à WrestleMania , considéré comme le Super Bowl de la discipline.

Ce 7 avril 2013, The Rock , qui a entre-temps récupéré la ceinture de champion du monde, retrouve alors John Cena dans le main event de WrestleMania . Un choc au sommet qui ne va pas se dérouler comme prévu pour l’acteur, alors âgé de 40 ans, victime d’une déchirure à l'abdomen et aux adducteurs, en plus d’une hernie. Ce qui ne l’a pas empêché d’aller au bout du combat, frôlant les 24 minutes, pour plusieurs raisons qui lui tiennent à cœur.

« Je ne voulais pas que le match se termine de cette façon »

« Dans ce match à WrestleMania, s'il (Cena) m'avait demandé, 'Hey, ça va ?' et que je lui avais répondu, 'Non, quelque chose ne va pas', et qu'il avait dit, 'D'accord, finissons-en', nous aurions su où reprendre. C'est un peu comme si on passait directement au troisième acte du scénario, et nous aurions terminé. Cela aurait été la fin du match. Je ne voulais pas dire ça à John parce que je savais que le match se terminerait, et je ne voulais pas que le match se termine de cette façon. Non seulement c'était important pour moi de sortir la tête haute, mais je savais que c'était mon tout dernier match de ma carrière. Ma carrière allait se terminer ce soir-là. Personne ne le savait, mais moi, je le savais », révèle Dwayne ‘The Rock’ Johnson, auprès de NPR’s Fresh Air.

« L'autre raison, peut-être plus importante que la fin de ma carrière, c'est que je faisais le passage de flambeau. Cela signifie que vous passez le flambeau à quelqu'un qui va le porter à partir de maintenant. C'était pour John, et c'était la conclusion de notre match, il me battait au centre du ring pour devenir champion. C'est pourquoi je ne voulais pas que le match se termine tout de suite. Je voulais qu'il ait son moment. C'est important », poursuit l’ancien champion de la WWE, qui a finalement fait son retour onze ans plus tard en s’associant à Roman Reigns, tête de gondole de la compagnie aujourd’hui pour affronter Cody Rhodes et Seth Rollins en avril 2024 à l’occasion du quarantième anniversaire de WrestleMania. Les rumeurs persistent concernant un nouveau match à la WWE, cette fois-ci contre Roman Reigns, son cousin.