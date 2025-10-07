«On va faire quelque chose...» : Une star de NBA annonce une folie à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passionné de catch et star de la NBA, Tyrese Haliburton ne cache pas son envie de monter sur un ring de la WWE, la compagnie reine de ce sport-spectacle. Le joueur des Indiana Pacers ferait déjà pression en interne pour réaliser l’un de ses rêves, et suivre notamment les traces de Dennis Rodman.

Tyrese Haliburton est un fan de catch et ne s’en cache pas. Lorsque son emploi du temps le lui permet, la star des Pacers s’invite dans les shows de la WWE, l’organisation reine de ce divertissement sportif qui suscite beaucoup d'intérêt aux États-Unis, mais également en France qui vient d’accueillir un show majeur en août dernier, à la Paris La Défense Arena. S’il n’était pas présent dans la capitale française, Haliburton était en revanche au premier rang du MetLife Stadium quelques jours plus tôt pour assister à SummerSlam, et participer à sa manière au main event du soir entre Cody Rhodes et John Cena en donnant à ce dernier l’une de ses béquilles (il a été victime d'une rupture du tendon d'Achille en juin dernier) transformée pour l’occasion en arme. En juin 2024, Tyrese Haliburton était même monté sur le ring pour se frotter à Jalen Brunson, meneur des New York Knicks, une mise en scène qui n’était évidemment pas allée plus loin. Mais désormais, le joueur des Indiana Pacers souhaite passer à la vitesse supérieure.

𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗘́𝗤𝗨𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ! 😭



Jalen Brunson vs. Tyrese Haliburton à WWE SmackDown, c’est le 𝗗𝗜𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ! 🍿



pic.twitter.com/8GQ7oDIJjQ — SKWEEK (@skweektv) June 29, 2024

Haliburton fait le forcing pour s’impliquer physiquement à la WWE Alors que la WWE a déjà accueilli des célébrités dans son histoire, dont les chanteurs Bad Bunny et Jelly Roll, le streameur IShowSpeed et même l’ancien basketteur Shaquille O’Neal, Tyrese Haliburton se verrait bien ajouter son nom à cette liste. « Crois moi, tu sais combien de fois j'ai essayé de convaincre ton mari de me laisser passer à travers une table ou faire quelque chose ? », a-t-il confié à Stephanie McMahon, épouse de l’ancien catcheur Paul ‘Triple H’ Levesque désormais directeur créatif de la WWE, dans le podcast "What's Your Story?". « Chaque fois que je lui en parle, je lui dis : ‘Bon, et si on... me faisait passer à travers une table ?’ Et il me répond : ‘La NBA ne nous laisserait jamais faire ça.’ Je lui réponds : ‘On s'en fiche, je n'ai pas besoin de leur demander.’ Je dis tout le temps à la direction : 'Je vais à la WWE.' Ils me demandent si je vais faire quelque chose, et je leur réponds : ‘Non, mais si c'était le cas, vous ne le sauriez pas, car vous me diriez que je ne peux pas le faire.’ », poursuit Tyrese Haliburton.