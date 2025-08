Catch - WWE : Après Travis Scott et Bad Bunny, cette star nommée aux Grammy Awards va monter sur le ring !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE s’apprête à accueillir un rookie pour le moins particulier en la personne de Jelly Roll, star de la musique, qui va monter sur un ring de catch dans la nuit de samedi à dimanche (heure française) à l’occasion de SummerSlam, le grand rendez-vous de l’été dans la discipline. Un pari que l’artiste de 40 ans prend très au sérieux.

C’est une tradition dans le monde du catch, et surtout du côté de la WWE , la compagnie phare de la discipline. De nombreuses célébrités ont osé faire irruption dans le monde du divertissement sportif, allant de la simple visite de courtoisie à une vraie implication physique lors d’un match. Mr. T et Cyndi Lauper ont été les premiers à jouer un rôle majeur lors du premier WrestleMania , considéré depuis comme le Super Bowl du catch, avant d’être imités par Mike Tyson , Stephen Amell , Dennis Rodman , Floyd Mayweather , Shaquille O'Neal , Snoop Dogg , Johnny Knoxville , Travis Scott , et même Bad Bunny , qui s’est illustré à plusieurs reprises sur le ring. Ce dernier sera rejoint ce week-end par une autre star de la musique : Jelly Roll .

L’entraînement intensif de Jelly Roll

Si les prestations de Bad Bunny ont conquis les fans de la WWE, Travis Scott n’a pas laissé la même impression en début d'année, et ce malgré son rôle dans l’histoire principale de la compagnie impliquant Dwayne "The Rock" Johnson, John Cena et Cody Rhodes. L'annonce d'un match impliquant le chanteur et rappeur américain Jelly Roll à SummerSlam, le grand événement estival organisé par la WWE ce samedi et dimanche, a donc suscité des avis mitigés. L'artiste fera équipe lors de la première soirée samedi avec la légende vivante Randy Orton pour affronter Logan Paul, célèbre YouTubeur reconverti dans le catch depuis plusieurs années, et Drew McIntyre dans un match par équipe. Jelly Roll vise à gagner le respect de ses détracteurs dans le public, ainsi que celui des stars de la WWE, qui peuvent parfois être réticentes à l'arrivée de personnalités extérieures dans leur milieu. La préparation méticuleuse du principal intéressé en vue de l'événement n'est déjà pas passée inaperçue dans le vestiaire. « Jelly Roll fait exactement ce qu'a fait Bad Bunny : Il a déménagé en Floride pour être à plein temps au Performance Center (le centre d’entraînement de la WWE) parce qu'il prend ça au sérieux », a récemment salué le catcheur Damian Priest.

Jelly Roll a effectivement passé beaucoup de temps à l’entraînement. « Je vis à Orlando depuis environ trois ou quatre semaines. Je me présente tous les jours là-bas. Ils ne peuvent pas me mettre à la porte. Je suis là-bas dès que je me réveille jusqu'à la fermeture », expliquait fièrement l’Américain dans The Pat McAfee Show, lui qui ne prend pas ce défi à la légère et a attendu le moment opportun pour se lancer, comme l’avait confié en décembre dernier Triple H, désormais directeur créatif de la compagnie. « J'ai vu Jelly Roll l'autre jour et il n'arrête pas de parler de catch. Chaque fois que je le vois, il me dit la même chose : "J'ai encore 45 kilos à perdre, et je fais un match avec vous. »