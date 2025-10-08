WWE - CM Punk : C’est décidé pour sa retraite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

CM Punk, figure emblématique de la WWE, a récemment révélé dans le podcast ‘Pardon My Take’ qu'il ne suivra pas l'exemple de John Cena avec une tournée d'adieu pour marquer la fin de sa carrière. Alors qu’il s’apprête à fêter ses 47 ans, le catcheur américain sait en revanche que la retraite se rapproche, lui qui n’a pas été épargné par les blessures.

Ce samedi, John Cena disputera l’un de ses derniers matches à la WWE du côté de Perth, en Australie, face à AJ Styles lors de Crown Jewel. C’est une page du catch qui va bientôt se tourner avec le départ à la retraite de la légende américaine âgée de 48 ans, qui fera son ultime apparition sur le ring le 13 décembre prochain à Washington, la dernière étape d’une tournée d’adieu entamée au début de l’année.

CM Punk ne veut pas de tournée d’adieu comme John Cena Invité du podcast Pardon My Take il y a quelques jours, CM Punk, autre star importante de la WWE, a admis qu’il ne comptait pas s’inspirer de John Cena pour la fin de sa carrière, écartant l'idée d'une tournée d’adieu. « Je pense que tu ne peux pas, parce qu'il l'a déjà fait, a-t-il confié. J'ai dit ça au micro avec Cena, lors d'un des segments que nous avons faits, j'ai dit 'Nous sommes sur le même chemin. Je ne suis juste pas assez égocentrique pour l'annoncer.' Honnêtement, c'est la vérité. Il est un peu plus âgé que moi. C'est l'une de ces choses qui, je sais, sont inéluctables. Quand je suis revenu à la WWE et que je me suis immédiatement déchiré le triceps, une partie de moi se demandait 'Oh, est-ce que c'est fini ? Ça craint.' Oui, je suis revenu en un temps record. Je me félicite. Six mois plus tard, j'étais de retour sur le ring et je faisais le meilleur travail de ma carrière à mon avis. Mais après un certain temps, ce ne sont pas tant les blessures qui comptent, car on peut se refaire et revenir après n'importe quoi, mais c'est juste : est-ce que j'ai envie de recommencer ? Est-ce que je veux me casser le c*l et travailler d'arrache-pied sans que cela soit reconnu, parce que tout ce travail acharné se fait quand personne ne regarde. »