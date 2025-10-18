Retraite de John Cena : La bombe est confirmée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, icône incontestée du catch mondial, s'apprête à faire ses adieux à la WWE après une carrière légendaire. À 48 ans, la star américaine a entamé au début de l’année une tournée d’adieu qui s’achèvera le 13 décembre prochain, à Washington. Si certains fans imaginent, et espèrent, que la date fatidique de sa retraite sera repoussée, le principal concerné a affirmé qu’il ne reviendrait pas sur sa parole.

Considéré comme l’un des plus grands catcheurs de tous les temps, John Cena a décidé de mettre un terme à sa carrière avec la manière en réalisant une tournée d’adieu d’un an à la WWE, l’organisation reine de la discipline, en janvier dernier. Désormais habituée aux rôles au cinéma ou à la télévision, la star américaine de 48 ans a donc retrouvé son premier amour en cette année 2025 pour disputer ses derniers matches aux quatre coins du monde. Après s’être produit aux États-Unis, au Canada en Arabie saoudite, en Australie et même en France, du côté de la Paris La Défense Arena cet été, John Cena est proche de son ultime combat à la WWE.

Cena de retour… en 2026 ? Mais alors que la date fatidique approche, certains fans ont encore du mal à croire que John Cena se retirera comme annoncé en décembre, et l’imagine plutôt réaliser un dernier gros match un peu plus tard, par exemple au prochain WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch. Après avoir eu écho de ces rumeurs, le principal intéressé a mis les choses au clair sur X ce vendredi.