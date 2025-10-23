FR - UFC 321 : comment regarder le combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall en France ou à l’étranger ?

La rédaction

Ce samedi 25 octobre, Abu Dhabi devient le théâtre d’un choc titanesque entre deux poids lourds de MMA : Ciryl Gane et Tom Aspinall. L’UFC 321 promet un affrontement mémorable, mais encore faut-il savoir comment le regarder. Voici le guide complet pour vivre la soirée sans rien manquer, où que vous soyez !

À 35 ans, Ciryl Gane joue le tout pour le tout. Ce samedi, le Français, connu pour son style fluide et technique, espère enfin devenir le nouveau champion poids lourds de l’UFC. Ce titre lui a malheureusement échappé à deux reprises : d’abord face à Francis Ngannou, puis face à Jon Jones. Deux défaites qui ont mis en lumière les lacunes de son jeu au sol. Ce 25 octobre, à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, le "Bon Gamin" affrontera le Britannique Tom Aspinall, champion incontesté des poids lourds. Un obstacle qui va pousser le combattant français dans ses derniers retranchements : la plupart des combats à l’UFC d’Aspinall se terminent avant la fin du premier round. Gane, capable de résister à des marathons tactiques de 25 minutes, pourra compter sur son endurance pour s’imposer. Si les yeux sont rivés sur cette rencontre, l’UFC 321 promet d’autres belles affiches. Vous pourrez ainsi vivre un combat pour le titre des poids pailles entre Mackenzie Dern et Virna Jandiroba, un duel prometteur chez les poids coqs entre Umar Nurmagomedov et Mario Bautista, et un combat épique entre les poids lourds Alexander Volkov et Jailton Almeida.

Le guide ultime pour suivre la finale de l’UFC 321 L’ambiance promet d’être électrique à Abu Dhabi, mais le vrai défi pour les fans reste souvent le même : comment regarder l’UFC 321 légalement ?

En France : RMC Sport, le diffuseur officiel Pour les spectateurs français, RMC Sport détient les droits exclusifs de diffusion de l’UFC en France. La carte préliminaire sera ainsi diffusée gratuitement sur les chaînes Twitch et Youtube de RMC Sport dès 18h. Puis, à partir de 20h30, la carte principale de l’UFC 321 sera retransmise en direct et en intégralité sur RMC Sport 1, commentée en français. Deux formules sont disponibles selon vos besoins : Avec engagement (9€/mois pendant un an puis 19€) : idéal pour ceux qui suivent régulièrement les combats tout au long de l’année. Sans engagement (15€/mois pendant un an puis 25€) : parfaite pour ceux qui souhaitent uniquement regarder les grands événements comme l’UFC 321. L’abonnement se fait directement depuis le site de RMC Sport, ou via les opérateurs SFR et RED by SFR. Il est en tout cas possible d’y accéder sans box, grâce à l’offre 100 % digitale, compatible avec PC, tablette, smartphone ou TV connectée.