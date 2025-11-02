Catch : Une star de la musique s’annonce à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passionné de catch, Jelly Roll, star américaine de country, s'est aventuré sur un ring de la WWE cet été, lors de SummerSlam. Après une première expérience satisfaisante aux côtés de Randy Orton, face à Logan Paul et Drew McIntyre, le chanteur souhaite s'investir davantage dans cet univers exigeant.

Cet été, Jelly Roll a rejoint la liste déjà longue des personnalités qui ont eu le courage de monter sur un ring de catch. Un défi de taille pour la star américaine de country, tant l’immersion dans ce sport-spectacle, scénarisé mais exigeant sur le plan physique, n’est pas une mince affaire. « Ce truc de "le catch est faux" doit cesser, expliquait-il en août sur ESPN à la veille de participer à SummerSlam, le grand show de l’été à la WWE, la première compagnie de catch au monde. Il n'y a pas de façon truquée d'atterrir sur une planche de contreplaqué ou de passer par-dessus une corde devant 65 000 personnes. Je me suis cassé le petit doigt la première semaine d’entraînement par accident ». Passionné de catch, et emballé par sa première expérience aux côtés de la légende Randy Orton face à Drew McIntyre et Logan Paul, Jelly Roll souhaite désormais revenir à la WWE.

Jelly Roll just CHOKESLAMMED Logan Paul at SummerSlam! pic.twitter.com/YC4YpsmXwB — WWE (@WWE) August 3, 2025

« Je veux faire un autre match » « Je vais catcher à nouveau, c'est certain, a prévenu le chanteur de 40 ans, que le public français a pu voir en concert en septembre dernier à la Paris La Défense Arena aux côtés de Post Malone. Je veux reprendre le catch. Je veux faire un autre match. Je sais pourquoi Bad Bunny a dû faire Backlash maintenant (son premier match en simple), parce que je sais qu'il est sorti du ring ce soir-là (de son premier match) en sachant qu'il pouvait donner encore beaucoup plus. » La superstar portoricaine, que l’on a aperçue à plusieurs reprises à la WWE ces dernières années, a elle aussi affiché le souhait de revenir dans un avenir proche.