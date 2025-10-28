John Cena - WWE : Le match sorti de nulle part

Le mystère plane autour de l'identité du dernier adversaire de John Cena, qui prendra sa retraite de catcheur le 13 décembre à WWE Saturday Night’s Main Event. Peter Rosenberg, consultant au sein de la compagnie, rêve de voir Dave Bautista (Batista) pour ce duel d'adieu. Une éventualité qui n’a presque aucune chance de se concrétiser…
Qui aura la chance d’affronter John Cena le 13 décembre prochain, à Saturday Night’s Main Event ? Officiellement, la WWE n’a pas encore tranché, alors que sa star va prendre sa retraite après deux décennies de succès dans le monde du catch. À 48 ans, Cena pourra se consacrer définitivement à sa carrière d’acteur au terme de sa tournée d’adieu entamée en janvier dernier. Le débat fait rage actuellement concernant l’identité du dernier adversaire de John Cena, et chacun a son avis sur la question.
Batista espéré pour le dernier match de Cena
Présent dans le podcast Insight with Chris Van Vliet, Peter Rosenberg, consultant sur certains shows de la WWE, a émis une idée inattendue pour l’ultime apparition de John Cena sur un ring, du côté de Washington. « On a parlé de toutes les personnes qui ont du sens, mais il y a un nom qui n'a pas beaucoup été mentionné, c'est très improbable, et je m'avance peut-être un peu, mais quand on pense à ce qu'ils représentaient à une certaine époque, le dernier Saturday Night's Main Event se trouve être à Washington, si vous entendez cela... », a-t-il lancé, en faisant référence à la musique d’entrée de Dave Bautista, alias Batista à la WWE.
L’ancienne star de la WWE a tiré un trait sur le catch
Natif de Washington, Batista reste l’un des plus grands rivaux de John Cena, mais à 56 ans, sa carrière est désormais derrière lui. « La façon dont j'ai voulu partir était comme un rêve pour moi, c'était parfait et romantique, expliquait l’année dernière celui qui a brillamment réussi sa reconversion d’acteur, dans un entretien accordé à Chris Van Vliet. Les catcheurs n'ont généralement pas le choix de leur départ, mais moi, je l'ai eu. Je suis parti selon mes propres conditions, avec l'adversaire que je voulais, et je ne ternirai jamais cela ». En 2019, Batista avait affronté Triple H à WrestleMania, son mentor à l’écran et dans la vie. Un combat d’adieu qui devrait le rester.
« Je pense qu'il était sincère, et je respecte cela, confie Peter Rosenberg concernant la retraite de Dave Bautista. Peu importe ce que nous pensons. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut dans sa vie, mais je suis égoïste, et je suis fan. Je ne suis pas satisfait de cette fin. J'aimerais revoir Batista une dernière fois. Je pense qu'il y a plus. Je pense simplement qu'il reste une histoire à raconter. » Peu de chance que le principal intéressé soit du même avis…