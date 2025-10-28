John Cena - WWE : Le match sorti de nulle part

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mystère plane autour de l'identité du dernier adversaire de John Cena, qui prendra sa retraite de catcheur le 13 décembre à WWE Saturday Night’s Main Event. Peter Rosenberg, consultant au sein de la compagnie, rêve de voir Dave Bautista (Batista) pour ce duel d'adieu. Une éventualité qui n’a presque aucune chance de se concrétiser…

Qui aura la chance d’affronter John Cena le 13 décembre prochain, à Saturday Night’s Main Event ? Officiellement, la WWE n’a pas encore tranché, alors que sa star va prendre sa retraite après deux décennies de succès dans le monde du catch. À 48 ans, Cena pourra se consacrer définitivement à sa carrière d’acteur au terme de sa tournée d’adieu entamée en janvier dernier. Le débat fait rage actuellement concernant l’identité du dernier adversaire de John Cena, et chacun a son avis sur la question.

Batista espéré pour le dernier match de Cena Présent dans le podcast Insight with Chris Van Vliet, Peter Rosenberg, consultant sur certains shows de la WWE, a émis une idée inattendue pour l’ultime apparition de John Cena sur un ring, du côté de Washington. « On a parlé de toutes les personnes qui ont du sens, mais il y a un nom qui n'a pas beaucoup été mentionné, c'est très improbable, et je m'avance peut-être un peu, mais quand on pense à ce qu'ils représentaient à une certaine époque, le dernier Saturday Night's Main Event se trouve être à Washington, si vous entendez cela... », a-t-il lancé, en faisant référence à la musique d’entrée de Dave Bautista, alias Batista à la WWE.