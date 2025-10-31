WWE : L’annonce d’AmineMaTue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’était un secret de polichinelle. Le catcheur français Cyril Coquerelle, alias Aigle Blanc, a récemment rejoint le centre d'entraînement de la WWE, la célèbre compagnie de catch, marquant une étape majeure dans sa carrière. Les fans tricolores, dont le streamer aux 3,3 millions d'abonnés AmineMaTue, n’ont pas manqué d’afficher leur fierté en apprenant la nouvelle.

Cyril Coquerelle. Voilà un nom que la grande majorité des fans français de catch ne connaissent pas. Mais c’est sous sa véritable identité que la WWE a confirmé le 24 octobre dernier l’arrivée au sein de son centre d’entraînement du catcheur français, connu sous le pseudonyme d’Aigle Blanc. Cela fait déjà une décennie que l’athlète, reconnaissable par sa longue chevelure blonde et son masque similaire à ceux portés par les luchadores mexicains, arpente les salles du monde entier avec brio, un parcours qui n’a pas échappé à la WWE, l’organisation reine de la discipline ayant enrôlé le catcheur de 27 ans.

One of the latest recruits in the new NXT class is Cyril Coquerelle, who is formerly known as Aigle Blanc.



WWE have just signed a demon. pic.twitter.com/Wl9oIl1q4q — Finesse (@ProWFinesse) October 24, 2025

« On a un catcheur français qui a signé à la WWE, et c’est un monstre » La communauté française n’a pas manqué de féliciter son représentant à la WWE, promis à un grand avenir. Sur Twitch, le célèbre streamer AmineMaTue, grand fan de catch, a d'ailleurs eu un mot pour le catcheur. « Envoyez de la force à Aigle Blanc, a-t-il lancé à ses abonnés. C’est le plus grand catcheur français qui est en train de percer de manière exceptionnelle et qui a signé à la WWE. C’est incroyable. W pour Aigle Blanc, c’est super fort. On a un catcheur français qui a signé à la WWE, et c’est un monstre, c’est un p*tain de crack ».