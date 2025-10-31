WWE : L’annonce d’AmineMaTue !

C’était un secret de polichinelle. Le catcheur français Cyril Coquerelle, alias Aigle Blanc, a récemment rejoint le centre d'entraînement de la WWE, la célèbre compagnie de catch, marquant une étape majeure dans sa carrière. Les fans tricolores, dont le streamer aux 3,3 millions d'abonnés AmineMaTue, n’ont pas manqué d’afficher leur fierté en apprenant la nouvelle.
Cyril Coquerelle. Voilà un nom que la grande majorité des fans français de catch ne connaissent pas. Mais c’est sous sa véritable identité que la WWE a confirmé le 24 octobre dernier l’arrivée au sein de son centre d’entraînement du catcheur français, connu sous le pseudonyme d’Aigle Blanc. Cela fait déjà une décennie que l’athlète, reconnaissable par sa longue chevelure blonde et son masque similaire à ceux portés par les luchadores mexicains, arpente les salles du monde entier avec brio, un parcours qui n’a pas échappé à la WWE, l’organisation reine de la discipline ayant enrôlé le catcheur de 27 ans.
« On a un catcheur français qui a signé à la WWE, et c’est un monstre »
La communauté française n’a pas manqué de féliciter son représentant à la WWE, promis à un grand avenir. Sur Twitch, le célèbre streamer AmineMaTue, grand fan de catch, a d'ailleurs eu un mot pour le catcheur. « Envoyez de la force à Aigle Blanc, a-t-il lancé à ses abonnés. C’est le plus grand catcheur français qui est en train de percer de manière exceptionnelle et qui a signé à la WWE. C’est incroyable. W pour Aigle Blanc, c’est super fort. On a un catcheur français qui a signé à la WWE, et c’est un monstre, c’est un p*tain de crack ».
Mick Foley, aussi, est fan
De l’autre côté de l’Atlantique, Cyril Coquerelle fait également parler de lui depuis un certain temps, lui qui a notamment tapé dans l'œil de la légende Mick Foley, dithyrambique à son égard. « FUTURE STAR », promettait l’ancien champion de la WWE dans un message publié sur Instagram en mars 2025 : « Croyez-moi, ce jeune homme Aigle Blanc va devenir une star ! Alors que son match se déroulait - un banger avec Axel Tischer - mon vieux copain de la WWE D'Lo Brown et moi-même regardions de plus en plus intensément l'écran, en remarquant ce garçon originaire de France. J'ai l'impression qu'il lui manque une dizaine de kilos de muscles pour avoir un impact majeur sur le monde du catch. » Aigle Blanc n’a plus qu’à faire ses preuves pour espérer apparaître aux côtés des grandes stars de la plus célèbre des compagnies de catch.