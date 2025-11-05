Jeff Hardy en France : Contacts révélés pour ce projet excitant après la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le catch connaît un regain d’intérêt en France, en témoigne le succès rencontré par la WWE (la plus grosse compagnie de ce sport-spectacle) ces dernières années, une nouvelle structure ambitieuse débarque dans l’Hexagone : la MTW. Celle-ci va accueillir plusieurs stars de la discipline pour ses deux premiers shows, et n’a pas manqué de tenter sa chance avec d’autres, à l’instar des frères Hardy.

Le catch a le vent en poupe en France. Après avoir vu sa popularité exploser à la fin des années 2000, ce sport-spectacle connaît un nouvel engouement dans le pays, avec notamment plusieurs passages marquants dans l’Hexagone de la WWE, l’organisation reine de la discipline. Cet été, John Cena, Roman Reigns, CM Punk et les autres stars de la compagnie se sont arrêtés à la Paris La Défense Arena pour deux soirs, réunissant plus de 50 000 spectateurs. Dans l’ombre de ce mastodonte qu’est la WWE, plusieurs structures françaises tentent de séduire les fans du pays, à l’instar de l’APC, la BZW ou encore la MTW, nouvelle venue aux très grosses ambitions. Fondée par Laurent Pourrut, à la tête de l’organisation Hexagone MMA, cette nouvelle compagnie de catch s’apprête à organiser son premier show à Avignon, le samedi 8 novembre. Et pour l’occasion, plusieurs visages bien connus de la WWE seront présents, avec Shayna Baszler (également passée par l’UFC), Eric Young et Axel Tischer, tandis que Mustafa Ali, JDC (appelé Fandango aux États-Unis), Trent Seven et Simon Gotch sont attendus dans le nord de la France, au Portel, pour le deuxième show de la MTW le 29 novembre prochain. Ils affronteront plusieurs espoirs français comme Kuro, Mecca ou encore la catcheuse JGU.

Pour rappel : 08 Novembre au centre Aushopping d’Avignon à 20h



Shayna Baszler nous fait l’honneur de sa venue en France, sa 1ere en Europe depuis son départ de la WWE pour affronter LA française qui plie le game JGU.



Ne manquez pas ça



Billetterie : https://t.co/H2Xkpwkkua pic.twitter.com/drU6MYVtiZ — MTW Catch (@MTWOfficiel) October 28, 2025

Matt et Jeff Hardy contactés par la nouvelle compagnie MTW Les deux cartes ont déjà de quoi plaire aux puristes et attirer les curieux, mais la MTW a tenté d’autres coups audacieux, notamment avec deux stars très populaires du milieu : Matt et Jeff Hardy, l’une des plus grandes équipes de l’histoire. « Ils sont hyper difficiles à avoir. On a discuté, car on connaît un proche des Hardys, a révélé Antonin Delaporte, le directeur général de la MTW, dans un entretien accordé à Global Catch. On arrive à avoir un peu le bras long sur deux ou trois trucs. On a discuté avec les Hardys. (…) On les voulait surtout pour Le Portel car on se dit que si on veut remplir 3500 places, tu prends les Hardys. Normalement, ça ne pose pas de problème. Sauf qu’ils ont une convention ce jour-là, donc ce n’était pas possible. » Le pari était osé, mais tout sauf surprenant quand on connaît les ambitions de la MTW. « On veut frapper fort dès le début, expliquait récemment Delaporte auprès de RMC. Pour marquer les esprits dans le catch, il n'y a qu'une solution. Ça va être d'avoir des stars de renommée internationale. » Qui mieux alors que Matt et surtout Jeff Hardy ? Les deux frères, qui ne sont plus sous contrat avec la WWE depuis quelques années, jouissent en effet d’une très grande popularité à travers le monde, y compris en France, où ils ont marqué toute une génération dans les années 2000. Mais en plus d’un problème de calendrier, les antécédents judiciaires de Jeff Hardy, impliqué dans plusieurs affaires liées à son addiction à l’alcool et la drogue qui l'ont conduit devant les tribunaux, apparaissaient comme un autre obstacle à gérer. « Son casier judiciaire ne lui permet pas de pouvoir voyager partout. Il a fait son dernier voyage en Angleterre en 2021 je crois, et il a refait un truc entre-temps (il a été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool en 2022, NDLR), donc ça repousse les problèmes de visa. » Traité, Jeff Hardy est sobre depuis cet incident.