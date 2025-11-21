Wembanyama - WWE : Le rapprochement surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison remarquable avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a récemment rencontré Mark Henry, légende de la WWE et ancien haltérophile olympique. Cet échange a ravivé chez la jeune star française de 21 ans des souvenirs d'enfance liés au catch, une discipline qu’il a visiblement suivie.

Coup d’arrêt pour Victor Wembanyama ! Auteur d’un début de saison XXL, le Français souffre d'une élongation du mollet gauche contractée lors du match face à Golden State (14 novembre) et sera éloigné deux à trois semaines. Quelques jours auparavant, Wemby avait croisé la route d’un certain Mark Henry, ancien champion du monde à la WWE qui s’est révélé comme haltérophile en participant aux Jeux olympiques 1992 et 1996. Désormais à la retraite, l’Américain de 54 ans a eu l’occasion de donner des conseils au Français sur son domaine de prédilection.

Spurs’ Victor Wembanyama was talking to WWE Hall Of Famer and 2x Olympian Mark Henry right before media, who he’s a big fan of.



When asked if Henry has weightlifting advice for Wemby:



“Actually he does…when I heard he was here, I was excited…”



Full:@spurfectblog #PorVida pic.twitter.com/1z3bAiFApt — Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) November 8, 2025

L’échange entre Wembanyama et un ancien champion de la WWE « En fait, oui », a répondu Wembanyama lorsqu’un journaliste lui a demandé, après le match contre les Houston Rockets (le 8 novembre), si l'ancien catcheur lui avait donné des conseils en matière de musculation. « Je connais Mark Henry depuis que je suis enfant, mais je n'avais pas entendu parler de lui depuis un certain temps. Quand j'ai appris qu'il était ici, j'étais ravi », a enchaîné la star des Spurs, qui regardait visiblement la WWE durant son enfance.