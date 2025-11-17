AmineMaTue et Squeezie sur un ring de catch, la surprise en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end, lors de la deuxième édition du marathon caritatif "Stream for Humanity" qui a permis de collecter plus d’1,5 million d'euros pour Médecins sans frontières et le Secours populaire français, AmineMaTue a annoncé l’organisation d’un show de catch avec Squeezie. Un projet sérieux à en croire le streamer français, fan de la WWE, l’organisation reine de la discipline.

Ce week-end, le streamer AmineMaTue organisait la deuxième édition du marathon caritatif "Stream for Humanity", qui sert à récolter des fonds au profit de Médecins sans frontières et du Secours populaire français pour venir en aide aux personnes touchées par la faim dans cinq pays : la France, le Nigeria, la Palestine, le Soudan et la République démocratique du Congo (RDC). AmineMaTue et les nombreuses stars d’internet conviés pour l’occasion, à l’instar de Squeezie, Inoxtag ou encore Maghla, ont réussi à obtenir 1,5 million d’euros de dons sur les trois jours de l’événement caritatif. Plusieurs paliers avec des défis à la clé avaient été fixés pour faire monter la cagnotte, avec notamment la promesse d’un combat de catch entre AmineMaTue et Squeezie une fois la barre des 300 000€ de dons atteinte. Les deux hommes ont bien l’intention de relever le défi, avec la manière.

AmineMaTue annonce un grand show de catch « Je promets qu'on fera le combat de catch. Viens, on fait un vrai truc mais pas en mode gogole, pas en mode débile. On s’entraîne pour de vrai, et on fait un vrai combat de catch. On respecte le catch, c'est dans le culture française le catch », a lancé AmineMaTue, au cours du direct proposé sur Twitch, le streamer étant un grand fan de la WWE, l’organisation reine de la discipline. « Je vous le promets, c’est dit, si je suis un menteur vous pouvez m'insulter : event de catch. Moi contre Squeezie. Après, il y aura d'autres combats. Vraie préparation, vrais entraînements », a-t-il ajouté. Un challenge qui n’a pas effrayé Squeezie : « La plus grande prise d’otage de ma life, mais avec plaisir. En vrai, avec plaisir ». Amine a promis une carte sérieuse pour respecter les nombreux passionnés de catch en France : « Il y aura un main event, il y aura un Royal Rumble, il y aura des combats. »