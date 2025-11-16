«C’est fait» : Le choc à la WWE avec The Rock !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu une star à Hollywood, Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’est révélé dans le catch, au sein de la WWE, la plus grosse compagnie au monde. Rapidement, le multiple champion du monde s’est démarqué par ses qualités, une éclosion fulgurante dont se souvient Ken Shamrock, ancien membre de la WWE, encore ébahi.

Avec John Cena et Hulk Hogan, décédé durant l’été, Dwayne Johnson est sans nul doute l’une des plus grandes stars du catch américain. Alors qu’il enchaîne désormais les rôles au cinéma, celui qui s’est révélé sous le pseudonyme de The Rock à la WWE, l’organisation reine de la discipline, n’a pas traîné avant de percer dans cet univers du sport-spectacle. Ken Shamrock, présent au sein de la WWE en même temps que The Rock, s’est souvenu de son ascension fulgurante.

Ken Shamrock encore choqué par The Rock « On voyait tout de suite que son esprit était différent de celui des autres, sa façon de voir les choses, comment il organisait les matchs, sa capacité à faire le lien entre ce que je faisais et ce qu'il faisait. Il était capable de prendre des virages différents quand il s'agissait des fins de match, ou même au milieu d'un match, quand il fallait accélérer et ralentir très rapidement. Il avait cette mentalité qui lui permettait de voir les choses avant qu'elles ne se produisent, s’est remémoré Ken Shamrock, invité de la chaîne YouTube Wrestling Life Online. On voyait tout de suite, ou du moins je l'ai vu tout de suite, que cet état d'esprit était là, et il a commencé à le développer au fur et à mesure que nous faisions nos matchs ensemble, il a commencé à se sentir très à l'aise et confiant dans la direction que son personnage allait prendre ».