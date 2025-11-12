«Pas de relations sexuelles...» : La confidence intime d’une star de la WWE

Séparé de son épouse durant plusieurs mois, Rusev en a profité pour expérimenter les rencards avec d’autres femmes. Invité du podcast de Lana, qui n’est autre que sa moitié, l’ancien champion des États-Unis à la WWE a expliqué avoir cherché à multiplier les échanges durant sa période de célibat, sans aller plus loin.
Après quelques années passées à l’AEW, la compagnie concurrente, Rusev a fait son retour à la WWE le 22 avril dernier, au lendemain de WrestleMania. « Il était temps de rentrer chez moi, nous confiait en exclusivité le catcheur bulgare à la fin de l’été, lors du passage de l’organisation reine de la discipline dans la capitale pour Clash in Paris, à la Paris La Défense Arena. J'adore la WWE, j'ai grandi en regardant la WWE. Je ne savais pas qu'il existait autre chose dans le monde que la WWE, alors il était temps de rentrer chez moi et de devenir champion du monde, car c'est le seul objectif que je n'ai pas encore atteint ».
Rusev et Lana séparés, puis réconciliés
La WWE a une place particulière dans le cœur de Rusev, d’un point de vue professionnel évidemment, mais pas que. C’est en effet au sein de la compagnie que le Bulgare a rencontré sa femme, Lana (C.J. Perry de son vrai nom), qu’il a épousé en 2016. Une belle histoire qui s’était achevée en 2023, avant de finalement reprendre au début de l’année avec le renouvellement de leurs vœux de mariage. Entre-temps, l’ancien champion des États-Unis a admis avoir eu plusieurs rencards durant sa période de célibat.
La star de la WWE a expérimenté les rencards pendant son célibat
« Je suis allé à quelques rendez-vous, a révélé Rusev, invité du propre podcast de sa femme intitulé "Identity Crisis", dont le premier numéro est sorti au début du mois. Je voulais juste discuter parce que je n'ai jamais vraiment parlé à une femme, car je suis un mari respectueux, je ne fais pas ce genre de choses. Je voulais juste voir quel type de conversation je pouvais avoir avec une autre femme. Il ne s'agissait pas de coucher ensemble. Je voulais juste avoir une conversation. C'était intéressant de voir la différence d'âge quand on sort avec une personne de 20 ans, 30 ans ou 40 ans, voir la différence qu'il y a. »
Le mari de C.J. Perry explique avoir eu « deux ou trois rendez-vous peut-être », par curiosité assure-t-il. « Ce n'était même pas avec des personnes qui m'intéressaient. Je suis sorti avec une camarade de classe ou une amie d'autrefois, ce que je n'aurais pas fait si CJ avait été là. Mais il se trouve que ce sont des filles, il se trouve que ce sont des amies. Elles ne sont pas comme mes petites amies. Je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avec elles, je voulais juste avoir une conversation, c'est tout », a conclu Rusev devant sa femme.