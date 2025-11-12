«Pas de relations sexuelles...» : La confidence intime d’une star de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Séparé de son épouse durant plusieurs mois, Rusev en a profité pour expérimenter les rencards avec d’autres femmes. Invité du podcast de Lana, qui n’est autre que sa moitié, l’ancien champion des États-Unis à la WWE a expliqué avoir cherché à multiplier les échanges durant sa période de célibat, sans aller plus loin.

Après quelques années passées à l’AEW, la compagnie concurrente, Rusev a fait son retour à la WWE le 22 avril dernier, au lendemain de WrestleMania. « Il était temps de rentrer chez moi, nous confiait en exclusivité le catcheur bulgare à la fin de l’été, lors du passage de l’organisation reine de la discipline dans la capitale pour Clash in Paris, à la Paris La Défense Arena. J'adore la WWE, j'ai grandi en regardant la WWE. Je ne savais pas qu'il existait autre chose dans le monde que la WWE, alors il était temps de rentrer chez moi et de devenir champion du monde, car c'est le seul objectif que je n'ai pas encore atteint ».

Rusev et Lana séparés, puis réconciliés La WWE a une place particulière dans le cœur de Rusev, d’un point de vue professionnel évidemment, mais pas que. C’est en effet au sein de la compagnie que le Bulgare a rencontré sa femme, Lana (C.J. Perry de son vrai nom), qu’il a épousé en 2016. Une belle histoire qui s’était achevée en 2023, avant de finalement reprendre au début de l’année avec le renouvellement de leurs vœux de mariage. Entre-temps, l’ancien champion des États-Unis a admis avoir eu plusieurs rencards durant sa période de célibat.