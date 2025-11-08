Cody Rhodes et la WWE : La fin de l’histoire est décidée

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Champion de la WWE, et star majeure de la plus célèbre compagnie de catch au monde, Cody Rhodes pense à la retraite, lui qui a fêté ses 40 ans au début de l’été. Cette semaine, la star américaine a reconnu qu’elle devrait signer un dernier bail avant de se retirer des rings.

A chaque génération ses têtes de gondole. Depuis son explosion à l’international dans les années 80, la WWE est portée par plusieurs figures marquantes du catch, qui ont marqué leur époque. C’est le cas notamment de Hulk Hogan , Dwayne ‘The Rock’ Johnson ou encore John Cena sur les deux dernières décennies. Désormais, la première compagnie de catch à travers le monde peut compter sur Roman Reigns mais aussi Cody Rhodes , de retour en 2022 et qui n’a pas tardé à occuper le devant de la scène.

Avec trois main event de WrestleMania consécutifs, et deux règnes de champion incontesté (dont un en cours), Cody Rhodes s’est imposé comme la grande star de la WWE , Roman Reigns disposant d’un calendrier allégé depuis la fin de son règne historique en 2024. Mais à 40 ans, Cody Rhodes voit déjà la fin de sa carrière approcher.

« Probablement mon dernier contrat »

Invité du podcast All The Smoke, Cody Rhodes a fait le point sur son avenir, planifiant déjà son départ. « Le prochain contrat que je signerai avec la WWE sera probablement mon dernier. Je vais finir à la WWE, a confié celui qui a contribué à la création de l’AEW, l’autre grande compagnie américaine de catch. C'est la maison qui m'a construit, qui m'a ramené et qui m'a placée dans cette position merveilleuse. »

En 2024, Cody Rhodes avait avoué penser à la fin de sa carrière, souhaitant sortir par la grande porte et ne pas être à la peine physiquement. « J'ai vu mon père [Dusty Rhodes] comme un vieux catcheur et il aimait ça, mais en tant que fils, c'était difficile à voir, avouait-il dans un entretien avec Justin Walker. Ma fille a deux ans et va bientôt en avoir trois, il y a un moment, comme il l'a fait avec nous, où je dois être à la maison tout le temps et être là avec elle. »