Rey Mysterio - WWE : Le match surprise pour la retraite

Dans un mois, les fans de la WWE feront leurs adieux à John Cena, en passe de disputer son dernier match au sein de l’organisation reine du catch. Alors que les spéculations vont bon train sur son ultime adversaire, l'idée d'un face-à-face avec Rey Mysterio, autre légende, suscite l’emballement de Tommy Carlucci, ancien employé de longue date de la compagnie.

Après deux décennies de succès à la WWE , la plus célèbre des compagnies de catch au monde, John Cena s’apprête à ranger définitivement sa tenue. Dans un mois, le 13 décembre du côté de Washington, le multiple champion du monde, considéré comme le plus grand de tous les temps dans la discipline, va disputer son ultime combat lors de l'événement Saturday Night’s Main Event, mais contre qui ?

Les paris sont ouverts, alors que la WWE organise actuellement un tournoi pour déterminer l’adversaire de sa tête de gondole dans la capitale des États-Unis. Tommy Carlucci , qui a passé plus de 30 ans dans les coulisses de la WWE , milite pour voir Rey Mysterio se présenter face à John Cena pour un combat de légendes.

Rey Mysterio contre John Cena, le match attendu

« Je pense qu’ils pourraient avoir un excellent match, souligne-t-il dans le podcast The Coach & Bro. Rey est membre du Hall of Fame. Ils ont déjà un passé ensemble, et d'ailleurs, ce nom attire l'attention. Si on me dit que le dernier match oppose Cena à Rey Mysterio, ça me fait dire : "Wow ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ?" ».

Si certains fans voudraient voir un jeune talent profiter de l’aura de John Cena pour se mettre en avant, Tommy Carlucci ne partage pas cet avis : « Parmi les autres gars, je n’en vois aucun de NXT qui pourrait y participer, parce que ça ne me dit rien... C'est une question de nom, de popularité et de charisme. Si tu me disais Cena et Rey Mysterio, j'irais voir ce match. »

En attendant de voir si John Cena va retrouver Rey Mysterio dans un mois à Washington, le futur retraité sort déjà d’une victoire éclatante contre son fils Dominik Mysterio, qui lui a permis de remporter la ceinture Intercontinentale ce lundi 10 novembre à Raw, le seul titre qu’il n’avait jamais décroché durant son passage à la WWE.