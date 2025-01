Paris FC : La famille Arnault tient son premier très gros transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par la famille Arnault, les premiers transferts majeurs se préparent en coulisses. Le nom de Thibault De Smet (Reims) a circulé ces derniers jours, mais le PFC pourrait frapper encore plus fort puisque c'est désormais Jonathan Ikoné qui serait dans le viseur du club de Ligue 2.

Racheté par la famille Arnault, ainsi que Redl Bull en tant qu'actionnaire minoritaire, le Paris FC participe à son premier mercato depuis sa révolution. Co-leader de Ligue 2 avec Lorient, le PFC espère se renforcer afin d'assurer le plus rapidement possible sa montée en Ligue 1. Et cela pourrait passer par un premier coup d'éclat sur le mercato.

Ikoné dans le viseur du PFC ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Paris FC s'intéresserait à Jonathan Ikoné, sur le départ de la Fiorentina. L'ailier de 26 ans, formé au PSG, pourrait ainsi être transféré pour environ 8M€, une somme qui semble dans les cordes dans nouvelles finances du PFC.

La concurrence est déjà lourde

Mais à ce prix-là, la concurrence est déjà en place pour le transfert de Jonathan Ikoné qui serait également convoité par le FC Nantes. Plusieurs clubs au Qatar et en Arabie saoudite seraient également dans le coup pour l'ancien joueur du PSG. Le Paris FC se lance donc dans une sacrée bataille.