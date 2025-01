Real Madrid : Déprimée, une star va lâcher Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visiblement très marqué par sa deuxième place au classement du Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr aurait perdu sa combativité selon une source proche du Real Madrid. En privé, l'international brésilien ne cacherait pas ses doutes. L'Arabie Saoudite n'en demandait pas tant et pourrait profiter de son spleen pour boucler une opération historique sur le marché des transferts.

La polémique qui a suivi la dernière cérémonie du Ballon d’Or a peut-être fait plus de mal qu’on le pense à Vinicius Jr. Le joueur brésilien ne semble pas avoir digéré sa deuxième place, juste derrière Rodri (Manchester City). Les chiffres ne disent pas tout de son désarroi, mais montre un léger déclin. En championnat, l’ailier n’a plus trouvé le chemin des filets depuis son triplé face à Osasuna en novembre dernier. Certes, le joueur s’est ensuite blessé, mais ses dernières sorties n’ont pas été rassurantes.

« Il n’a plus faim »

Une source proche du vestiaire merengue évoque un certain spleen chez Vinicius Jr. « Il n’a plus faim » a-t-elle déclaré au journaliste Romain Molina. Lors de récentes vidéo, le journaliste avait d’ailleurs évoqué un possible départ du Brésilien vers l’Arabie Saoudite. Des informations également relayées par la presse espagnole. « Ça ressort en Espagne. Ces fuites ne sont pas innocentes » a confié Molina.

L'Arabie Saoudite prête à lui offrir un contrat historique

OK Diario a annoncé que cette manœuvre pourrait être un moyen pour le clan Vinicius Jr de réclamer un salaire à la hauteur de son statut. Son entourage souhaiterait obtenir une rémunération plus importante que Kylian Mbappé, sans quoi il pourrait s’interroger sur son futur au Real Madrid. L’Arabie Saoudite observe la situation de près et pourrait revenir à la charge avec une offre démentielle. Le média espagnol évoque un salaire d’un milliard d’euros, réparti sur cinq ans, couplé à un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2034. Dans le désert, il pourrait ainsi prendre la succession de Cristiano Ronaldo comme tête d’affiche du championnat saoudien.