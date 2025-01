Real Madrid : Une piste du PSG contactée pour régaler Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un peu plus d'un an après son arrivée au RC Lens pour seulement 100 000€, Abdukodir Khusanov a pris une nouvelle dimension. Courtisé par les plus grandes équipes européennes, le défenseur ouzbek devrait s'engager avec Manchester City dans les prochaines heures. Un destin incroyable pour ce jeune joueur, qui aurait, aussi pu, signer un contrat avec le Real Madrid de Kylian Mbappé.

Le RC Lens a fait preuve de sagacité en recrutant Abdukodir Khusanov. En juillet 2023, ce transfert à 100 000€ était passé inaperçu. Il faut dire que le défenseur ouzbek arrivait dans la peau d’un parfait inconnu dont la seule référence était un passage au Energetik-BGU Minsk en Biélorussie. Mais au fil du temps, le joueur de 21 ans est parvenu à se défaire de la concurrence de Kévin Danso et de Jonathan Gradit en défense pour s’imposer au RC Lens. Et très vite, ses coéquipiers ont adhéré.

Le RC Lens était devenu trop petit

« Il me fait peur, mais vraiment » a glissé Brice Samba. Angelo Fulgini voyait aussi grand pour l’international ouzbek : « C’est le défenseur moderne que tout le monde rêve d’avoir, complétait en octobre auprès de L’Équipe le milieu lensois Angelo Fulgini. Je le vois aller très haut. » Selon les informations du journaliste indépendant Romain Molina, le Real Madrid a sondé la possibilité de le recruter pour densifier sa défense et débuter un nouveau cycle avec des joueurs dotés d’un fort potentiel. Le PSG avait aussi coché son nom pour pallier le départ de Milan Skriniar, mais un accord aurait été trouvé un autre cador.

Khusanov file en Angleterre

Comme l’ont confirmé de nombreuses sources, Manchester City a raflé la mise. La formation de Pep Guardiola versera près de 50M€ au RC Lens, qui enregistre, par la même occasion, la plus grosse vente de son histoire. Ce deal pourrait bien être officialisé dans les prochaines heures.