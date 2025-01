Mercato - RC Lens : Un transfert historique est validé !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens s'apprête à conclure la plus grosse opération de son histoire avec la vente de Kodir Khusanov à Manchester City contre 50M€. A l'origine de la venue de l'Ouzbek dans l'Artois, Baptiste Favier s'est montré assez optimiste sur les chances de réussite du phénomène en Premier League.

Après avoir perdu son capitaine Brice Samba, le RC Lens est sur le point de dire adieu à son phénomène Kodir Khusanov. Recruté pour 100 000€, l'Ouzbek va être revendu 50M€ à Manchester City, devant ainsi la plus grosse vente de l'histoire du club artésien. Baptiste Favier, l'ancien recruteur du RC Lens qui a repéré Khusanov, a évoqué ce futur transfert.

L'OM crée la surprise ! Le transfert tant attendu se complique pour le RC Lens. Qui prendra le relais dans les buts ? 🥅 https://t.co/xYsiuM8QFM — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

«Nous n'avions personne de ce profil»

« A l'époque, on cherchait un jeune central pour épauler Kevin Danso et le remplacer à moyen terme. Nous n'avions personne de ce profil en interne, avec de telles qualités dans la profondeur, l'aisance aérienne, l'intelligence, le leadership sur la ligne arrière. Alors, on a creusé le dossier. Son profil a été retravaillé par les autres scouts (Valentin Michalski, Jonathan Martins Pereira, Yann Soloy) dans d'autres contextes : ses matches avec l'Energetik Minsk, sa Coupe d'Asie U20 et les sélections A obtenues entretemps. Ils ont validé tout comme le coordinateur technique Samir Chamma et le directeur technique Grégory Thil. Cette réussite couronne le travail d'une cellule qui a bossé trois ans ensemble, avec une très grande agilité. Cela a permis de boucler un dossier compliqué par le pays de départ, un embargo, la barrière de la langue mais aussi les quelques clubs européens intéressés... », confie Baptiste Favier au journal L'Equipe. L'ancien recruter lensois s'est ensuite projeté sur l'avenir de Khusanov à Manchester City qu'il annonce radieux.

«Il y arrivera»

« C'est surtout top pour lui d'atteindre un tel niveau, aussi vite. Dès sa première semaine d'entraînement, dès ses premières minutes contre le Torino ou Wolfsburg en amical, on savait qu'il était très fort. Mais là, ça va vraiment vite ! Là-bas, il aura sûrement la gestion de la profondeur à gérer, un poste aujourd'hui dévolu à un Kyle Walker sur le départ. Kodir a une marge de progression importante dans certains domaines, comme la défense de la surface (marquage), la gestion des centres. À City, ce sera le contexte idéal pour bosser tout cela, notamment à côté de Ruben Dias. Mais c'est un super gamin, humble et travailleur. Il y arrivera », a ajouté Baptiste Favier, très optimiste au sujet de Kodir Khusanov.