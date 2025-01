45M€ : Le PSG se fait rouler ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2023, le PSG n’avait pas hésité à mettre 45M€ sur la table pour recruter Bradley Barcola en provenance de l’OL. Et selon Daniel Riolo, le jeune attaquant français a tout simplement été surpayé, et la bonne affaire a été pour les Lyonnais qui ont touché le jackpot avec cette opération.

Du haut de ses 22 ans, Bradley Barcola a complètement changé de statut depuis un an et demi. Transféré au PSG pour 45M€ à l’été 2023, le jeune attaquant a finalement réussi à s’y imposer en tant que titulaire, même si ses performances ne sont pas toujours au rendez-vous, et notamment en Ligue des Champions. Habitué à critique les matchs de Barcola au PSG, Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet dimanche soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« C’était surpayé »

Selon lui, le PSG s’est fait rouler financièrement avec ce transfert de Barcola : « Textor ne pouvait pas refuser. C'était surpayé pour un joueur qui avait si peu d'expérience. Paris l'a pris, c'était cher. Lyon n'allait pas refuser un truc pareil », estime Riolo.

« Aucun souci à prendre les 45M€ »

Justement, John Textor est revenu sur le transfert de Barcola au PSG lundi soir dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC : « Je n’ai eu aucun souci à prendre les 45 millions d’euros de l’homme charmant de Paris pour un jeune joueur qui ne voulait plus être là. Je veux construire une équipe pour qu’elle soit championne. C’était différent. Donc je maintiens que vendre les meilleurs au PSG n’est pas notre modèle », a indiqué le président de l’OL.