Mercato - OM : Le transfert d’une pépite est bouclé, voilà l’explication

Considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de son centre de formation, Enzo Sternal va quitter l’OM. L’attaquant âgé de 17 ans devrait prochainement s’engager avec Anderlecht, dans le cadre d’un transfert sec. Un départ qui s’explique par la volonté du joueur d’avoir plus de temps de jeu, alors qu’il n’a pas montré à Roberto De Zerbi qu’il le méritait.

Arrivé à l’OM à l’âge de 15 ans en 2022, Enzo Sternal était considéré comme le talent le plus prometteur du centre de formation de l’OM. Un joueur à qui le club marseillais a fait signer son premier contrat professionnel l’été dernier, jusqu’en juin 2027, mais qui va finalement s’en aller. En effet, Enzo Sternal devrait prochainement être transféré à Anderlecht, après seulement deux apparitions en Ligue 1 cette saison.

Un manque de temps de jeu et une attitude pas toujours irréprochable

C’est justement pour cela que l’attaquant âgé de 17 ans a décidé de quitter l’OM. Comme indiqué par La Minute OM, Enzo Sternal était mécontent de son temps de jeu, mais n’aurait rien montré non plus pour en mériter plus. Le joueur aurait fait preuve de nonchalance lors de ses derniers matchs et n’aurait pas non plus prouvé à l’entraînement qu’il méritait de jouer plus souvent avec l’équipe professionnelle. C’est ce qu’avait clairement laissé entendre Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse au moment d’évoquer la situation d'Enzo Sternal.

« S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas »

« Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas. Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui », a déclaré Roberto De Zerbi. « Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l'un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L'objectif, c'est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C'est clair pour tout le monde. » Selon La Provence, l’OM a tout de même inclus un pourcentage à la revente dans le transfert d’Enzo Sternal à Anderlecht, ainsi qu’une priorité de rachat dans l’optique d’un éventuel retour.