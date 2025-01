Mercato : L’OM a tout prévu pour le retour d’un crack

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir signé son premier contrat professionnel l’été dernier, Enzo Sternal va déjà quittrer l’OM. L’attaquant de 17 ans devrait prendre la direction d’Anderlecht, qui lui a promis un temps de jeu plus conséquent qu’à Marseille, mais la direction olympienne a tout de même pris soin d’inclure une priorité de rachat dans l’opération.

« S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. » Interrogé sur le cas Enzo Sternal ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots. Alors qu’il n’a que deux apparitions en Ligue 1 cette saison, l’attaquant âgé de 17 ans veut quitter l’OM, avec qui il a signé son premier contrat professionnel l’été dernier. En ce sens, il devrait prendre la direction d’Anderlecht, en Belgique, comme indiqué par L’Équipe.

« Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas. Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui », a expliqué Roberto De Zerbi. « Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l'un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L'objectif, c'est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C'est clair pour tout le monde. »

L’OM va inclure une priorité de rachat

D’après les informations de La Provence, une réunion était prévue ce lundi en début de soirée afin de faire avancer ce dossier. Enzo Sternal devrait dans un premier temps intégrer la réserve d’Anderlecht, qui lui a promis un temps de jeu plus conséquent qu’à l’OM. Le montant n’a pas été dévoilé, mais les dirigeants marseillais veulent inclure un pourcentage à la revente important dans l’opération, ainsi qu’une priorité de rachat au cas où ils souhaiteraient faire revenir Enzo Sternal à Marseille.