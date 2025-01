Mercato : L’OM sur le point de boucler un joli coup ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de cette période de mercato hivernal, l’OM s’est déjà attaché les services de Luiz Felipe libre en provenance d’Al-Ittihad, mais pourrait boucler un autre joli coup. Les dirigeants seraient sur la piste de Nicola Zalewski, en fin de contrat avec l’AS Rome. Un dossier dans lequel des discussions seraient en cours entre toutes les parties.

La semaine dernière, l'OM a officialisé l’arrivée de sa toute première recrue hivernale en la personne de Luiz Felipe. Passé par la Lazio et le Betis Séville, l’international italien (1 sélection) avait pris la direction de l’Arabie Saoudite à l’été 2023. Alors qu'il ne jouait plus avec Al-Ittihad, le défenseur de 27 ans a résilié son contrat avant de s’engager librement avec l’OM, jusqu’en juin 2026.

L’OM veut recruter Zalewski dès cet hiver

Un renfort à moindre coût pour Marseille, qui est à la recherche d’autres opportunités similaires sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants olympiens voudraient profiter de la situation de Nicola Zalewski. Comme indiqué par La Repubblica, l’international polonais (27 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025, aurait décidé de ne pas prolonger avec l’AS Rome et l’OM aimerait le recruter dès cet hiver.

Les discussions se poursuivent entre toutes les parties

Une piste confirmée par Foot Mercato, qui indique que Nicola Zalewski serait une des priorités de l’OM, séduit par sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien à gauche qu’à droite. En cas d’échec dans ce dossier, la direction olympienne travaillerait en parallèle sur un autre dossier, mais c’est bien le piston âgé de 22 ans qui semble être privilégié. Selon le journaliste Gianluigi Longari, l'intérêt de Marseille pour Nicola Zalewski serait concret et les discussions entre toutes les parties dans l’optique d’un transfert dans la cité phocéenne se poursuivraient. Dans le même temps, l’OM s’active également dans le sens des départs et espère trouver une porte de sortie à Bamo Meïté et Lilian Brassier, ainsi qu’à Chancel Mbemba.