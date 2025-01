Wahi - OM : Une offre de 25M€ arrive d'Angleterre ?

Thomas Bourseau

A l'OM, Elye Wahi (22 ans) n'a clairement pas su s'imposer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Relégué au poste de doublure de Neal Maupay, Wahi a toujours la confiance de son président Pablo Longoria. Toutefois, la détermination de West Ham de le recruter pourrait bien changer la donne. Explications.

Elye Wahi vient de souffler sa 22ème bougie. Cependant, malgré son but marqué face au Havre le 5 janvier dernier (5-1), son troisième de la saison avec l'OM seulement, ne lui prédit pas vraiment un retour au premier plan à l'Olympique de Marseille. La recrue estivale à 30M€, arrivée du RC Lens, pourrait bien animer cette seconde quinzaine de mercato.

L'OM ne voulait pas vendre Wahi, l'appel de Londres va tout changer ?

Certes, Pablo Longoria a fait savoir en conférence de presse ces derniers temps qu'un transfert d'Elye Wahi n'était pas d'actualité à l'Olympique de Marseille. Le président du club phocéen pourrait bien revoir sa position initiale sur le dossier Wahi. Et pour cause, l'intérêt de West Ham apporterait une certaine réflexion chez les décideurs de l'OM dont Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia selon L'Equipe.

West Ham a joint l'OM pour une offre de prêt avec option d'achat quasi obligatoire

Privés de Niclas Füllkrug qui est touché aux ischios-jambiers, les Hammers auraient des vues sur Elye Wahi si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe. Pire, une offre de prêt avec option d'achat quasi obligatoire qui s'élèverait à 25M€ aurait été discutée entre les dirigeants de West Ham et leurs homologues de l'OM au sujet d'Elye Wahi. Le feuilleton est totalement relancé.