Le PSG prend déjà rendez-vous avec un joueur de Deschamps pour l'été prochain !

Thomas Bourseau

Certes, Khvicha Kvaratskhelia est en passe de signer au Paris Saint-Germain pour ce qui pourrait être l'unique gros coup du mercato hivernal. Toutefois, le comité directeur du PSG aurait déjà les yeux rivés sur la fenêtre estivale des transferts avec Lucas Chevalier. Sports Zone évoque un passage à l'action pour le Paris Saint-Germain qui se frotterait au gratin du football anglais.

Lucas Chevalier est entré dans une tout autre sphère cette saison. Le portier lillois de 23 ans a choqué son monde et notamment en saison régulière de Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0) en octobre dernier ou bien la Juventus au mois de novembre (1-1). Des performances qui lui ont valu une première convocation en équipe de France A par Didier Deschamps pendant la trêve internationale du mois de novembre bien qu'il soit resté sur le banc des remplaçants contre Israël (0-0) et l'Italie (3-1).

Le PSG ciblerait Lucas Chevalier pour l'été prochain !

Le Paris Saint-Germain voit les performances de Geronimo Rulli à l'OM ainsi que celles de Lucas Chevalier au LOSC. Celui qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 en fin de saison dernière à l'occasion des Trophées Bruno Martini. Reconnu par ses pairs, Chevalier pourrait rebondir au PSG. Ce serait du moins le souhait des dirigeants parisiens si l'on se fie aux informations communiquées par Sports Zone. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain aimerait passer à l'offensive auprès du LOSC pour le transfert de Chevalier à la prochaine intersaison, soit à deux ans de l'expiration de son contrat à Lille.

Le PSG se frotte à la Premier League pour Lucas Chevalier ?

Sur son compte X, le média Sports Zone affirme que le transfert de Lucas Chevalier ne pourrait pas avoir lieu facilement. Et pour cause, certains clubs de Premier League seraient sur les rangs dans la course à la signature du portier du LOSC. La concurrence serait au rendez-vous d'après Sports Zone. Le ton est donné.