Mercato - PSG : Trois gros clubs se battent pour cet attaquant

Mis de côté par Luis Enrique, qui ne compte plus du tout sur lui, Randal Kolo Muani est clairement sur le départ du PSG et plusieurs clubs sont intéressés à l’idée de le récupérer. En ce sens, la Juventus et Tottenham ont récemment repris contact avec le club de la capitale, alors que Manchester United est toujours là.

En situation d’échec depuis son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort à l’été 2023, Randal Kolo Muani arrive à la fin de son aventure du PSG. Pour la réception de l’ASSE dimanche soir (2-1), Luis Enrique a une nouvelle fois écarté l’international français (27 sélections), qui n’a plus joué depuis le 6 décembre dernier.

Manchester United toujours intéressé par Kolo Muani

Malgré ses difficultés au PSG, Randal Kolo Muani a toujours une belle cote sur le marché des transferts et des gros clubs sont intéressés par son profil. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United avait contacté le club de la capitale en novembre dernier pour l’attaquant âgé de 26 ans.

La Juventus et Tottenham en contact avec le PSG

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Manchester United est toujours là et se tient informé de l’évolution de ce dossier, mais doit d’abord trouver une porte de sortie à Marcus Rashford (27 ans). Dans le même temps, la Juventus et Tottenham ont repris contact avec le PSG ce lundi concernant Randal Kolo Muani.