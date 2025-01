Mercato - OM : Un transfert mystère en préparation ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, Nicola Zalewski aurait décidé de ne pas prolonger avec l’AS Rome et l’OM essayerait de profiter de la situation. Les dirigeants marseillais en auraient fait une de leurs priorités dans l’optique d’une arrivée dès cet hiver, mais exploreraient dans le même temps une autre piste au profil similaire.

Après Kevin Strootman, Cengiz Ünder, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout, un autre joueur pourrait quitter l’AS Rome pour s’engager avec l’OM. En effet, Marseille est annoncé depuis plusieurs semaines sur la piste de Nicola Zalewski, à qui il ne reste que quelques mois de contrat avec la Louve, jusqu’en juin 2025.

L’OM ne lâche pas Zalewski

Comme indiqué par La Repubblica, l’international polonais (27 sélections) aurait décidé de ne pas prolonger avec l’AS Rome et l’OM serait sur le coup. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais seraient bel et bien intéressés par Nicola Zalewski, une de leurs priorités.

L’OM a un plan b

Capable d’évoluer à gauche comme à droite, le piston âgé de 22 ans cocherait toutes les cases recherchées par l’OM, qui aimerait le recruter dès cet hiver. Toutefois, la direction olympienne travaillerait dans le même temps sur une autre piste au profil similaire en cas d’échec avec Nicola Zalewski.