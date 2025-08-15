OM : L'exclusion surprise, l'annonce de dernière minute !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille se mesure au Stade Rennais ce vendredi soir pour le lancement de la nouvelle saison de Ligue 1. Les visiteurs ont, comme les observateurs, témoignés de la décision choc de l'ancien joueur de l'OM qu'est Habib Beye. Le coach de l'équipe bretonne a exclu Mikayil Faye. Explications.

Ce vendredi soir se déroule le lever de rideau de la saison 2025/2026 de Ligue 1. Après le déplacement du PSG au Havre la saison dernière (4-1), son rival historique qu'est l'OM s'est rendu en Bretagne pour y affronter le Stade Rennais, l'ultime adversaire des Marseillais la saison dernière.

Habib Beye se sépare d'un joueur à la dernière minute On prend les mêmes et on recommence donc. Pour cette première de la saison, Habib Beye comptait initialement sur Mikayil Faye qui devait intégrer le onze de départ de l'ancien joueur de l'OM qui gère l'effectif du Stade Rennais. Cependant, Beye a pris une décision choc à l'approche de la réception de l'Olympique de Marseille : exclure le défenseur central passé par le FC Barcelone.