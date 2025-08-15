De Zerbi - Aubameyang : Un problème annoncé à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un an en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Alors que le Gabonais arrive visiblement en tant que doublure d’Amine Gouiri pour le poste de numéro 9, certains ont évoqué la possibilité de voir PEA évoluer ailier gauche du fait de sa polyvalence. Mais voilà que ça pourrait être compliqué étant donné les demandes de Roberto De Zerbi.

Arrivé blessé à l’OM, Igor Paixao ne devrait débuter qu’après la trêve internationale avec le club phocéen. En attendant, Roberto De Zerbi va devoir trouver d’autres solutions pour le poste d’ailier gauche. Alors que Jonathan Rowe semble être le plus à même pour occuper ce poste, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être une solution. Plus à l’aise dans l’axe, le Gabonais est toutefois polyvalent et le voir à gauche à l’OM serait une piste.

Aubameyang ailier gauche, ça ne fonctionne pas ? Mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il pour autant répondre aux demandes de Roberto De Zerbi en tant qu’ailier gauche ? Ce vendredi, L’Equipe a jeté un froid à propos de cette hypothèse. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, l’entraîneur de l'OM exige énormément d’efforts à ses joueurs sur le côté et forcément, à 36 ans, Aubameyang n’a peut-être plus tout ce qu’il faut pour cela. Ainsi, voir PEA ailier gauche pourrait ne pas arriver.