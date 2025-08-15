De Zerbi - Aubameyang : Un problème annoncé à l’OM ?

Après un an en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Alors que le Gabonais arrive visiblement en tant que doublure d’Amine Gouiri pour le poste de numéro 9, certains ont évoqué la possibilité de voir PEA évoluer ailier gauche du fait de sa polyvalence. Mais voilà que ça pourrait être compliqué étant donné les demandes de Roberto De Zerbi.
Arrivé blessé à l’OM, Igor Paixao ne devrait débuter qu’après la trêve internationale avec le club phocéen. En attendant, Roberto De Zerbi va devoir trouver d’autres solutions pour le poste d’ailier gauche. Alors que Jonathan Rowe semble être le plus à même pour occuper ce poste, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être une solution. Plus à l’aise dans l’axe, le Gabonais est toutefois polyvalent et le voir à gauche à l’OM serait une piste.
Aubameyang ailier gauche, ça ne fonctionne pas ?
Mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il pour autant répondre aux demandes de Roberto De Zerbi en tant qu’ailier gauche ? Ce vendredi, L’Equipe a jeté un froid à propos de cette hypothèse. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, l’entraîneur de l'OM exige énormément d’efforts à ses joueurs sur le côté et forcément, à 36 ans, Aubameyang n’a peut-être plus tout ce qu’il faut pour cela. Ainsi, voir PEA ailier gauche pourrait ne pas arriver.
Rowe bientôt vendu par l’OM ?
Ce vendredi soir, pour la première rencontre de la saison de Ligue 1, c’est d’ailleurs Jonathan Rowe qui devrait être l’ailier gauche de l’OM face à Rennes. Annoncé titulaire aux côtés d’Amine Gouiri et Mason Greenwood en attaque, l’Anglais n’est toutefois pas assuré de rester à Marseille. En effet, selon les derniers échos, l’OM aurait décidé de placer Rowe sur le marché des transferts, ce qui pourrait permettre notamment d’encaisser un joli chèque et de financer pourquoi pas les prochains coups du club phocéen lors de ce mercato estival. Affaire à suivre…