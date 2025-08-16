PSG - Transfert d'un buteur : Une nouvelle offre va partir !

Alexis Brunet

Prochainement, le PSG devrait se séparer de Nordi Mukiele, qui va rejoindre Sunderland dans le cadre d’un transfert définitif. Le défenseur devrait être imité par Randal Kolo Muani, qui est très proche de revenir à la Juventus. Le club italien devrait d’ailleurs envoyer rapidement une nouvelle offre à Paris pour se rapprocher des exigences du champion de France.

Petit à petit, le mercato du PSG est en train de se dénouer. Plutôt calme jusqu’il y a quelques jours, le club de la capitale a décidé d’accélérer et de boucler deux transferts. Pisté depuis des mois par Luis Campos, Illya Zabarnyi a enfin rejoint le champion de France, contre un chèque de 66M€ bonus compris. Luis Enrique peut également compter sur un nouveau gardien de but, puisque Lucas Chevalier est arrivé de Lille pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le transfert du Français pourrait s’élever jusqu’à 55M€ avec les divers bonus.

Le PSG va se séparer de Nordi Mukiele Après s’être offert deux renforts de poids, le PSG va maintenant essayer de dégraisser quelque peu son effectif. D’après les informations de RMC Sport et de L’Équipe, le club de la capitale va prochainement annoncer un départ. En effet, le champion de France s’est mis d’accord avec Sunderland pour le transfert définitif de Nordi Mukiele. Paris récupérera 12M€ grâce à cette opération, alors que le défenseur avait été acheté 10M€ à Leipzig en 2022.