PSG : Luis Enrique annonce un énorme défi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG ne veut pas se reposer sur ses acquis. En effet, le club de la capitale a toujours aussi faim de trophées, et ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur espagnol a indirectement lancé un gros défi à ses joueurs.

De quoi sera faite la saison du PSG ? Mercredi soir, les Parisiens ont parfaitement répondu présent en s’imposant miraculeusement contre Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Malgré une très courte préparation, Paris entend bien lancer sa conquête d’un nouveau titre de Ligue 1 de la meilleure des manières dimanche soir face au FC Nantes.

« Le plus difficile c'est de continuer à être imprévisibles » Pour cela, Luis Enrique a un plan bien précis en tête. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, l’entraîneur du PSG souhaite que son système et que ses joueurs restent imprévisibles : « Le plus difficile c'est de continuer à être imprévisibles. Pour ça, on doit changer des choses. C'est notre ADN de chercher à innover », a ainsi confié le coach parisien.