5M€ : De Zerbi et Longoria sont d’accord, l’OM prépare son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent du groupe pour le déplacement à Rennes vendredi soir, Neal Maupay n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et des dirigeants de l’OM, qui souhaitent s’en séparer avant la fin du mercato estival. Un chèque de 5M€ est attendu pour le transfert de l’attaquant, arrivé l’été dernier.

Recruté l’été dernier à la fin du mercato pour pallier la longue absence sur blessure de Faris Moumbagna, Neal Maupay a su se faire apprécier des supporters mais également de Roberto De Zerbi, inscrivant quatre buts et délivrant autant de passes décisives lors de ses 24 apparitions sous le maillot de l’OM. Mais aujourd’hui, le club souhaite tourner la page, malgré la volonté initiale du joueur.

L’OM ne compte plus sur Neal Maupay Le 17 mai dernier, Neal Maupay affichait son intention de rester à l’OM après cette première année dans la cité phocéenne, une volonté qui n’est pas partagée par le club. L’attaquant n’a pas été retenu par Roberto De Zerbi pour la première journée face à Rennes, et il en sera de même pour les autres rencontres du mois d’août. Le message est clair, l’OM souhaite se séparer de Neal Maupay avant la fin du mercato estival selon La Provence.