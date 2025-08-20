L’OM a menti : L’accusation de la famille Rabiot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, l'Olympique de Marseille a annoncé qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient été placés sur la liste des transferts après leur altercation dans le vestiaire, peu après le coup de sifflet final du match à Rennes. L’entourage de l’international français affirme avoir été prévenu le jour même du communiqué, contrairement à ce qu’indique le club phocéen.

C’est une véritable bombe qu’a lâchée l’OM mardi, quatre jours après l’altercation survenue dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous les deux placés sur la liste des transferts. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a justifié le club phocéen, ajoutant : « La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »

« Il y a bien eu une réunion hier, mais on nous a informé ce midi » Une version contestée par la famille Rabiot, à travers son avocat Romuald Palao, invité de RMC mardi soir : « J'apporterai une précision, c'est que l'information selon laquelle Adrien a été mis sur la liste des transferts, on l'a appris simplement ce midi. Il y a bien eu une réunion hier, mais on nous a informé ce midi que le coach était ok pour qu'il quitte le club. C'est donc ce qui a été répercuté ensuite dans la presse par Véronique Rabiot, qui souhaitait communiquer l'information ».