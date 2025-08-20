Rabiot : Le vestiaire de l’OM hallucine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin à l’OM pour un joueur qui était jugé comme étant irréprochable tant par le directeur du football Medhi Benatia que le président Pablo Longoria il y a encore peu. Adrien Rabiot s’est laissé submerger par sa colère vendredi soir et en est venus aux mains avec Jonathan Rowe après une salve d’insultes. Verdict de l’OM, après une expulsion temporaire, Rabiot a été placé sur la liste des transferts. Une bombe qui laisserait le vestiaire de marbre.

Adrien Rabiot a levé la main sur Jonathan Rowe et l’inverse est tout aussi vrai. Vendredi soir, dans la foulée de la défaite inaugurale de la saison 2025/2026 de Ligue 1 concédée par l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, les esprits se sont échauffés au Roazhon Park dans le vestiaire marseillais. L’Équipe rapportait dans son édition de mardi que Geronimo Rulli, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Roberto De Zerbi auraient tous partagé leur mécontentement au sujet de la contre-performance marseillaise.

«L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club» Geronimo Rulli aurait tenu des propos accusateurs envers Jonathan Rowe concernant son manque d’investissement. Adrien Rabiot se serait interposé pour les séparer alors que le ton montait comme le souligne L’Équipe ce mercredi. Néanmoins, en une fraction de seconde, l’international français s’est lui aussi laissé envahir par la colère alors que les insultes fusaient. Il semblerait que ce soit Rabiot qui ait asséné le premier coup. Exclu temporairement dans un premier temps par l’OM, à l’instar de l’Anglais, Rabiot a finalement viré du groupe et disponible sur le marché des transferts mardi soir comme l’a fait savoir l’OM par le biais d’un communiqué. « L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. »