OM - Rabiot : Trois grands clubs débarquent déjà pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM ayant annoncé ce mardi sa décision de s’en séparer et l'a placé sur le marché des transferts, Adrien Rabiot aurait déjà plusieurs prétendants intéressés à l’idée de le récupérer. Alors que Marseille a fixé son prix à 15M€, trois grands clubs italiens seraient sur les rangs afin de s’attacher les services de l’international français.

Considérant leur comportement comme « inadmissible » vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), l’OM a annoncé ce mardi dans un communiqué publié sur son site internet sa décision de placer Jonathan Rowe (22 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sur le marché des transferts.

Les deux clubs de Milan et la Juventus sur le coup Tous les deux arrivés l’été dernier, ils sont donc désormais invités à s’en aller d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce qui concerne Adrien Rabiot, il aurait déjà plusieurs prétendants puisque d’après les informations de Foot Mercato, trois grands clubs italiens seraient intéressés à l’idée de le recruter.