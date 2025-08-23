Rupture avec Rabiot : La nouvelle annonce cash de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le divorce a été soudain entre Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot qui n'était autre que l'un de ses chouchous de la saison dernière. L'altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes le 15 août dernier a scellé leur sort à l'Olympique de Marseille. Pour beIN SPORTS dans le cadre de la réception du Paris FC, le coach de l'OM a vidé son sac 24 heures après son passage en conférence de presse sur cette expérience choc.

La semaine a été volcanique dans les bureaux du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille et non à l'Orange Vélodrome, réputé pour être un véritable chaudron. Et pour cause, le violent clash dans les vestiaires la semaine dernière à Rennes après la défaite (0-1). Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s'étaient bagarrés et ont donc été exclus temporairement puis définitivement du groupe marseillais. Ils ont tous deux été placés sur la liste des transferts mardi soir alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain.

«Les joueurs doivent rester sereins, prendre du plaisir et continuer à faire leur travail» Avant le coup d'envoi d'OM - Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a reconnu être quelque peu sonné par cette semaine totalement folle à Marseille. « Je suis sous tension dans l'attente de ce match important après cette défaite à Rennes et cette semaine mouvementée. Les joueurs doivent rester sereins, prendre du plaisir et continuer à faire leur travail. On a une équipe forte. Ce n'est que le début du championnat. On doit seulement penser à jouer et surtout prendre du plaisir ».