Transfert de Rabiot : Sa mère passe à la vitesse supérieure pour quitter l'OM !

Un an après son arrivée, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts. L’international français n’est pas convoqué pour la rencontre de Ligue 1 de ce samedi contre le PFC et dans son entourage on semble s’activer, afin de lui trouver un nouveau club avant la fin du mercato.
Meilleur Marseillais la saison dernière, Adrien Rabiot a sans aucun doute joué son dernier match avec l’OM. La bagarre avec Jonathan Rowe a poussé les dirigeants à le placer sur la liste des transferts, ce qui n’a pas manqué de faire parler ces derniers jours.
« Le président et le directeur du foot ont un costume trop grand pour eux »
La mère et agent de Rabiot a en effet multiplié les prises de parole récemment, pour expliquer la situation de son fils... et surtout attaquer la direction de l’OM. « Le président et le directeur du foot ont un costume trop grand pour eux (...) Ils ne m'ont pas déçue » a déclaré Véronique Rabiot, sur RTL. « Je pense qu'ils ne sont pas à leur place, ils n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions ».
Le clan Rabiot appelle le Napoli
Un départ semble être devenu la seule solution, avec Adrien Rabiot qui pourrait bien retrouver la Serie A en cette fin de mercato. Le milieu de terrain passé par a Juventus a été lié à l’AC Milan de son ancien coach Massimiliano Allegri, mais une nouvelle piste se serait ouverte. Plusieurs sources en Italie assurent que le Napoli aurait approché l’entourage du Français, afin de l’offrir à Antonio Conte. Mais d’après les informations de La Repubblica, c’est plutôt le clan Rabiot qui aurai contacté le club napolitain, pour proposer les services du joueur.