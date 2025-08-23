Transfert de Rabiot : Sa mère passe à la vitesse supérieure pour quitter l'OM !

Axel Cornic

Un an après son arrivée, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts. L’international français n’est pas convoqué pour la rencontre de Ligue 1 de ce samedi contre le PFC et dans son entourage on semble s’activer, afin de lui trouver un nouveau club avant la fin du mercato.

Meilleur Marseillais la saison dernière, Adrien Rabiot a sans aucun doute joué son dernier match avec l’OM. La bagarre avec Jonathan Rowe a poussé les dirigeants à le placer sur la liste des transferts, ce qui n’a pas manqué de faire parler ces derniers jours.

« Le président et le directeur du foot ont un costume trop grand pour eux » La mère et agent de Rabiot a en effet multiplié les prises de parole récemment, pour expliquer la situation de son fils... et surtout attaquer la direction de l’OM. « Le président et le directeur du foot ont un costume trop grand pour eux (...) Ils ne m'ont pas déçue » a déclaré Véronique Rabiot, sur RTL. « Je pense qu'ils ne sont pas à leur place, ils n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions ».