OM : McCourt se fait sèchement recadrer en Ligue 1 !

Présent en conférence de presse vendredi, Olivier Létang a évoqué les récentes critiques des propriétaires de l’OM et du RC Lens, Frank McCourt et de Joseph Oughourlian, envers Vincent Labrune et la gestion de la LFP. Le président du LOSC a regretté cette sortie médiatique et estime que « se critiquer publiquement ne fait pas avancer le débat. »

Dans un entretien croisé accordé au Figaro, Frank McCourt et Joseph Oughourlian ont tous les deux pris la parole la semaine dernière concernant la gestion de la LFP et son président Vincent Labrune. Des critiques publiques qui n’ont pas été très appréciées par Olivier Létang.

« Certains sont peut-être amnésiques, car les grandes décisions sont prises par les clubs » « Le fait de se critiquer publiquement ne fait pas avancer le débat. On n’a pas à venir sur la place publique. Je n’ai pas envie de revenir sur les droits TV, je n’étais pas au CA quand il y a eu la gestion. C’est trop facile de critiquer quand on connait la fin du film. Certains sont peut-être amnésiques, car les grandes décisions sont prises par les clubs. Je pense à l’intérêt collectif, je ne brigue aucun mandat, ma priorité c’est le LOSC, il y a beaucoup à faire », a déclaré le président du LOSC vendredi en conférence de presse.