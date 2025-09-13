Changements à l’OM : Un joueur de Roberto De Zerbi veut tourner la page !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a peut-être vraiment lancé sa saison ce vendredi soir au Vélodrome, avec un large succès face au FC Lorient (4-0). Aux yeux d’Angel Gomes, l’un des nouveaux joueurs de l’effectif, c’est une « nouvelle saison » qui démarre pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui s’apprête à défier le Real Madrid et le PSG.

Le début de saison de l’OM n’a pas été de tout repos avec deux défaites en trois matches de Ligue 1, et une bagarre dans le vestiaire survenue au soir de la 1ère journée à Rennes entraînant le départ d’Adrien Rabiot, l’un des cadres de Roberto De Zerbi. De l’histoire ancienne pour le club phocéen, qui a mis la main sur douze nouveaux joueurs durant l’été, dont Angel Gomes, bien décidé à tourner la page.

« C’est une nouvelle saison qui commence » Après le large succès contre Lorient vendredi soir, le milieu de l’OM a voulu faire table rase du passé et se projeter sur la suite, avec deux chocs à venir face au Real Madrid, en Ligue des champions, puis contre le PSG en Ligue 1. « C’était une saison difficile pour nous. Il y a eu beaucoup de changements, ce n’est pas évident. Mais c’est une nouvelle saison qui commence, avec beaucoup de joueurs de qualité » a confié l’ancien du LOSC sur Ligue 1+.