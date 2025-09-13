OM - Transfert de Rabiot : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'AC Milan a obtenu la signature d'Adrien Rabiot qui avait été placé sur la liste des transferts. Arrivé en Italie jeudi, le milieu de terrain français a d'ailleurs choqué tout le monde par son niveau physique. Au point de prétendre à une place de titulaire dimanche contre Bologne.

Avant le 19 août, il semblait impensable d'imaginer Adrien Rabiot quitter l'OM où il s'était imposé comme un joueur majeur. Et pourtant, c'est justement à cette date que le milieu de terrain français a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais l'ancien joueur du PSG a du attendre les dernières heures du mercato pour s'engager avec l'AC Milan. Arrivé jeudi en Lombardie, Adrien Rabiot a d'ailleurs tout de suite mis tout le monde d'accord comme on peut le lire dans le Corriere dello Sport.

Rabiot impressionne déjà à l'AC Milan « Ses résultats sont excellents. Bien sûr, le Français doit encore retrouver sa forme optimale et un rythme de jeu optimal, mais il est déjà prêt à jouer. Probablement pas dès le début », écrit le quotidien italien rejoint par un autre média important de l'autre côté des Alpes : La Gazzetta dello Sport.