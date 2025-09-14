Kylian Mbappé se paye déjà l'OM : La menace à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé, qu'il soit titulaire ou remplaçant avec le PSG, parvenait régulièrement à trouver le chemin des filets face à l'ennemi historique qu'est l'OM. Attaquant star du Real Madrid, Mbappé est impatient de retrouver l'équipe marseillaise mardi soir en Ligue des champions au Santiago Bernabeu.

Absent de la plus belle compétition européenne de clubs depuis trois ans, l'OM signe son grand retour en Ligue des champions ce mardi 16 septembre dans une des arènes les plus redoutées : le Santiago Bernabeu, maison de 15 titres de C1. Rien que ça.

«Je marque beaucoup de buts contre l'OM» Un déplacement déjà périlleux pour les hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse du Real Madrid, nouveau terrain de jeu de Kylian Mbappé, qui a déjà fait des misères à l'OM par le passé lorsqu'il évoluait au PSG. « Je marque beaucoup de buts contre l'OM. Mais ils ont beaucoup changé. Nouveau projet avec Medhi. C'est un ami Medhi Benatia. On va voir, c'est cool de retrouver des équipes françaises ».