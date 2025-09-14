Kylian Mbappé se paye déjà l'OM : La menace à la télévision !

Kylian Mbappé, qu'il soit titulaire ou remplaçant avec le PSG, parvenait régulièrement à trouver le chemin des filets face à l'ennemi historique qu'est l'OM. Attaquant star du Real Madrid, Mbappé est impatient de retrouver l'équipe marseillaise mardi soir en Ligue des champions au Santiago Bernabeu.
Absent de la plus belle compétition européenne de clubs depuis trois ans, l'OM signe son grand retour en Ligue des champions ce mardi 16 septembre dans une des arènes les plus redoutées : le Santiago Bernabeu, maison de 15 titres de C1. Rien que ça.
«Je marque beaucoup de buts contre l'OM»
Un déplacement déjà périlleux pour les hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse du Real Madrid, nouveau terrain de jeu de Kylian Mbappé, qui a déjà fait des misères à l'OM par le passé lorsqu'il évoluait au PSG. « Je marque beaucoup de buts contre l'OM. Mais ils ont beaucoup changé. Nouveau projet avec Medhi. C'est un ami Medhi Benatia. On va voir, c'est cool de retrouver des équipes françaises ».
«Ca va être sympa de jouer contre eux et me rappeler des bons souvenirs j'espère»
Pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé a profité d'une interview avec Téléfoot afin de prévenir son ami Medhi Benatia, directeur football de l'OM, du fait qu'il espère revivre de bons souvenirs comme avec le PSG. « En plus au Bernabeu donc ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu la Champions League. Ca va être sympa de jouer contre eux et me rappeler des bons souvenirs j'espère ». Pour l'histoire, l'OM a toujours perdu lors de ses quatre rencontres face au Real Madrid.