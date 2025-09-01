Mercato : Coup dur à l'OM, «il refuse tout» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM aimerait s’en séparer et a eu des opportunités en ce sens, Neal Maupay a refusé toutes les portes de sortie qui se sont ouvertes à lui. Les dirigeants marseillais ont encore l’espoir de le transférer dans un championnat où le mercato est encore ouvert, mais l’attaquant de 29 ans est très réticent à l’idée de partir.

Comme indiqué par Le 10 Sport, malgré des intérêts de Brentford et du Genoa, Neal Maupay était parti pour rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans la dernière journée du mercato, le joueur a eu plusieurs propositions, qu’il a refusées, mais Marseille espère encore s’en séparer.

«On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer» « Ce qu’on me dit maintenant c’est qu’il y a d’autres championnats qui sont ouverts. On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer là-bas », a déclaré Fabrice Hawkins dans l’After Foot sur RMC.