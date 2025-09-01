Mercato : Coup dur à l'OM, «il refuse tout» !

Alors que l’OM aimerait s’en séparer et a eu des opportunités en ce sens, Neal Maupay a refusé toutes les portes de sortie qui se sont ouvertes à lui. Les dirigeants marseillais ont encore l’espoir de le transférer dans un championnat où le mercato est encore ouvert, mais l’attaquant de 29 ans est très réticent à l’idée de partir.
Comme indiqué par Le 10 Sport, malgré des intérêts de Brentford et du Genoa, Neal Maupay était parti pour rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans la dernière journée du mercato, le joueur a eu plusieurs propositions, qu’il a refusées, mais Marseille espère encore s’en séparer.
«On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer»
« Ce qu’on me dit maintenant c’est qu’il y a d’autres championnats qui sont ouverts. On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer là-bas », a déclaré Fabrice Hawkins dans l’After Foot sur RMC.
«Il est plutôt réticent à partir»
Seul problème, Neal Maupay n’a pas envie de quitter l’OM, comme l’a expliqué Florent Germain dans la même émission : « Il a eu des propositions lors de cette dernière journée de mercato, en Italie, en Espagne. Ce qu’on m’a dit c’est qu’il ne veut pas partir. Il refuse tout. Et puis il a plutôt envie d’être motivé par le club qu’on lui propose, pas d’aller faire un an ailleurs parce que l’OM ne veut plus de lui. Il est plutôt réticent à partir. »