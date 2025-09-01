AccueilMercato Football

Mercato : Coup dur à l'OM, «il refuse tout» !

Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM aimerait s’en séparer et a eu des opportunités en ce sens, Neal Maupay a refusé toutes les portes de sortie qui se sont ouvertes à lui. Les dirigeants marseillais ont encore l’espoir de le transférer dans un championnat où le mercato est encore ouvert, mais l’attaquant de 29 ans est très réticent à l’idée de partir.

Comme indiqué par Le 10 Sport, malgré des intérêts de Brentford et du Genoa, Neal Maupay était parti pour rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans la dernière journée du mercato, le joueur a eu plusieurs propositions, qu’il a refusées, mais Marseille espère encore s’en séparer.

«On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer»

« Ce qu’on me dit maintenant c’est qu’il y a d’autres championnats qui sont ouverts. On va attendre de voir si c’est possible de l’exfiltrer là-bas », a déclaré Fabrice Hawkins dans l’After Foot sur RMC.

«Il est plutôt réticent à partir»

Seul problème, Neal Maupay n’a pas envie de quitter l’OM, comme l’a expliqué Florent Germain dans la même émission : « Il a eu des propositions lors de cette dernière journée de mercato, en Italie, en Espagne. Ce qu’on m’a dit c’est qu’il ne veut pas partir. Il refuse tout. Et puis il a plutôt envie d’être motivé par le club qu’on lui propose, pas d’aller faire un an ailleurs parce que l’OM ne veut plus de lui. Il est plutôt réticent à partir. »

