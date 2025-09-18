Ce joueur du PSG «a la peste», l'annonce lunaire de Riolo !

Amadou Diawara

Depuis son raté à la Supercoupe d'Europe, Vitinha n'a plus tiré un seul penalty pour le PSG. Alors qu'Ousmane Dembélé était absent contre l'Atalanta ce mercredi soir, c'est Bradley Barcola qui a frappé le coup de pied de réparation. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.

Lors de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, Vitinha a manqué son tir au but. Depuis, l'international portugais n'a pas tiré un seul penalty. Et pourtant, il était le tireur attitré du PSG la saison dernière.

PSG : Riolo prend position pour Vitinha En l'absence d'Ousmane Dembélé, le nouveau tireur numéro 1 du PSG, Bradley Barcola a frappé un penalty ce mercredi soir contre l'Atalanta. Toutefois, le numéro 29 de Luis Enrique s'est loupé. Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG (4-0), Daniel Riolo s'est totalement lâché.