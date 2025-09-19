PSG - Luis Enrique : Le grand changement annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Installé en tribune du Parc des Princes face à Lens après sa fracture de la clavicule, Luis Enrique a récidivé en milieu de semaine contre l’Atalanta Bergame. L’entraîneur espagnol apprécie cette nouvelle position et devrait voir le PSG lui installer un espace dédié à domicile.

C’est une petite révolution qui se prépare au PSG. Victime d’une fracture de la clavicule durant la trêve internationale, Luis Enrique avait laissé sa place à son adjoint Rafel Pol pour le match face au RC Lens et s’était installé dans les tribunes du Parc des Princes. Une expérience enrichissante pour l’entraîneur espagnol, qui a fait de même lors de la première période du match face à l’Atalanta en Ligue des champions.

« D'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps » « Je répète ce que j'ai fait au dernier match parce que, d'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps. Avoir plus d'informations, c'est important pour moi, s’était justifié Luis Enrique au micro de Canal+. Les joueurs sont habitués. Rafel (Pol), mon adjoint, sera là (à sa place, au bord du terrain) et ce qu'il va dire aux joueurs, c'est grâce à ce que j'ai vu depuis la tribune ».