PSG - Luis Enrique : Le grand changement annoncé !

Installé en tribune du Parc des Princes face à Lens après sa fracture de la clavicule, Luis Enrique a récidivé en milieu de semaine contre l’Atalanta Bergame. L’entraîneur espagnol apprécie cette nouvelle position et devrait voir le PSG lui installer un espace dédié à domicile.
C’est une petite révolution qui se prépare au PSG. Victime d’une fracture de la clavicule durant la trêve internationale, Luis Enrique avait laissé sa place à son adjoint Rafel Pol pour le match face au RC Lens et s’était installé dans les tribunes du Parc des Princes. Une expérience enrichissante pour l’entraîneur espagnol, qui a fait de même lors de la première période du match face à l’Atalanta en Ligue des champions.
« D'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps »
« Je répète ce que j'ai fait au dernier match parce que, d'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps. Avoir plus d'informations, c'est important pour moi, s’était justifié Luis Enrique au micro de Canal+. Les joueurs sont habitués. Rafel (Pol), mon adjoint, sera là (à sa place, au bord du terrain) et ce qu'il va dire aux joueurs, c'est grâce à ce que j'ai vu depuis la tribune ».
Un espace spécial pour Luis Enrique
Et à en croire RMC, Luis Enrique pourrait désormais s’installer à part au Parc des Princes. Un espace dédié devrait être installé dans l’enceinte parisienne pour permettre à l’entraîneur du PSG de prendre de la hauteur et donner ses consignes dans les meilleures conditions. Vincent Brunet, Quentin Billy et Antoine Guillotin, analystes vidéo du club, ainsi que Guillem Hernandez Folguera, l’un des adjoints, étaient présents au côté de Luis Enrique mercredi soir.