Officiel : C'est la folie au PSG, 13 joueurs ont signé !

Comme tous les ans, le PSG tranche parmi les pensionnaires de son centre de formation et vient d'annoncer plusieurs prolongations ainsi que l'arrivée de nouveaux jeunes joueurs. Au total, ce sont 13 nouvelles signatures qui viennent d'être officialisées par le club de la capitale.

Bien décidé à s'appuyer sur son centre de formation pour le futur, le PSG vient d'annoncer plusieurs signatures pour ses catégories de jeunes. Ainsi par le biais d'un communiqué, les Parisiens ont officialisé le nom des 13 joueurs qui ont signé.

Parmi ces 13 joueurs, quatre on paraphé une prolongation de contrat. Vainqueur Diyinu Nzinga (17 ans) est le seul à avoir signé pour deux saison. Le milieu défensif congolais a signé un contrat stagiaire jusqu’en juin 2027 et évoluera au sein du groupe Espoirs cette saison en compagnie de Djamy Olax (18 ans) et Eddy Doué (19 ans) qui ont eux prolongé pour seulement une saison. Enfin, le gardien Bryan Francillonne (18 ans) prolonge également jusqu'en en 2026 mais jouera au sein du groupe U19.

Neuf d'entre eux arrivent à Paris

Par conséquent, ce sont neuf nouveaux joueurs qui ont signé avec le PSG. Eddy Doué (19 ans) et Ilian Mhand Yamna (20 ans) ont signé un contrat professionnel pour respectivement une et deux saisons. Mohamed Amine ElIdrissi (20 ans) a également paraphé un bail professionnel. Ces trois joueurs évolueront au sein du groupe Espoirs avec quatre autres nouveaux joueurs. Landry N'Guessan (18 ans), Dimitri Lucea (18 ans), Fabio Domingos (17 ans) et Noa Bezeme (18 ans) ont signé un contrat stagiaire pour rejoindre le PSG. Charles Bouygue (17 ans) et Edem Ghalleb (16 ans) seront eux intégrés à l'effectif U19. Enfin, le dernier cas est unique puisqu'il s'agit du jeune attaquant tunisien Khalil Ayari (20ans), prêté avec option d'achat par le Stade Tunisien et qui intégrera l'effectif Espoirs du PSG.

« Le Club tient à féliciter les nouveaux arrivants ainsi que ceux qui poursuivent leur aventure au Paris Saint-Germain, et leur souhaite à tous une pleine réussite sous les couleurs Rouge et Bleu », conclut le communiqué officiel du PSG.