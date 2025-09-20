PSG : Luis Enrique prend une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Après avoir parfaitement démarré sa campagne de Ligue des champions en battant l’Atalanta ce mercredi, le PSG se rend sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Le joueur qui évoluera à la pointe de l’attaque parisienne demeure encore inconnu. Comme à son habitude, Luis Enrique prendra sa décision au dernier moment.

Le PSG a idéalement démarré son aventure en Ligue des champions en battant largement l’Atalanta ce mercredi (4-0). Après avoir passé ce premier défi avec brio, le club de la capitale se focalise désormais sur son choc sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Une inconnue demeure toutefois concernant la composition d’équipe de Luis Enrique.

Le PSG doit choisir le remplaçant de Dembélé contre l'OM En effet, personne ne sait encore qui évoluera à la pointe de l’attaque du PSG. Privés d’Ousmane Dembélé, blessé, les Rouge-et-Bleu vont devoir se tourner vers une autre option. Contre l’Atalanta, Luis Enrique avait choisi Senny Mayulu. Mais le coach espagnol peut également miser sur Gonçalo Ramos ou un autre joueur pour occuper ce poste.