PSG : Luis Enrique prend une décision de dernière minute !

Le PSG a idéalement démarré son aventure en Ligue des champions en battant largement l’Atalanta ce mercredi (4-0). Après avoir passé ce premier défi avec brio, le club de la capitale se focalise désormais sur son choc sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Une inconnue demeure toutefois concernant la composition d’équipe de Luis Enrique.
Le PSG doit choisir le remplaçant de Dembélé contre l'OM
En effet, personne ne sait encore qui évoluera à la pointe de l’attaque du PSG. Privés d’Ousmane Dembélé, blessé, les Rouge-et-Bleu vont devoir se tourner vers une autre option. Contre l’Atalanta, Luis Enrique avait choisi Senny Mayulu. Mais le coach espagnol peut également miser sur Gonçalo Ramos ou un autre joueur pour occuper ce poste.
Luis Enrique va trancher au dernier moment
Comme le rapporte L’Equipe, Luis Enrique n’aurait pas encore pris sa décision. Comme à son habitude, l’entraîneur du PSG devrait garder le secret bien au chaud et faire son choix à la dernière minute. Une manière pour le technicien de 55 ans de garder son groupe prêt à toute éventualité. À voir maintenant à qui il accordera sa confiance pour remplacer Ousmane Dembélé contre l’OM ce dimanche.